Фермеры могут разблокировать один из пунктов пропуска на границе — какая ситуация с очередями

Грузовик на пограничном КПП. Иллюстративное фото: ГПСУ

На украинско-польской границе продолжаются протесты фермеров, блокирующих движение грузовиков. По состоянию на субботу 9 марта, в очередях находятся около 2,3 тысячи фур. Однако в Государственной пограничной службе заявили, что аграрии планируют временно разблокировать один из пунктов пропуска.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"По состоянию на утро, в очередях находится где-то 2300 грузовиков совокупно по всем направлениям, где польские фермеры усложняют или практически делают невозможным проезд грузовых транспортных средств. Больше всего это напротив КПП "Краковец" и "Ягодин", — указал Демченко.

Спикер отметил, что сейчас самая сложная ситуация на КПП "Ягодин" и "Шегини". Здесь фермеры вообще не пропускают грузовики из Украины. Однако со стороны Польши 70 фур смогли пересечь границу на КПП "Ягодин" и еще 20 на "Шегине".

"Также сегодня ночью от польской стороны мы получили информацию, что польские фермеры, якобы, решили прекратить временно блокировку движения в направлении КПП "Краковец". По информации, которую нам сообщили, это может продолжаться где-то до 13 числа. Но будет ли это соблюдено, действительно ли до 13 числа разблокируют — будем видеть", — добавил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, препятствование движению автобусов и легковых автомобилей на границе не зафиксировано. Кроме того, без затруднений пересекают границу и гуманитарные грузовики.

"Совершенно сказать, могут ли они (гуманитарные, или другие важные для Украины грузы, — Ред.) беспрепятственно проследовать через те блокадные места — сложно сказать, но то, что такие грузы прибывают в наши пункты пропуска, так это так", — добавил Демченко.

Напомним, польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокадах границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.

Также мы писали о том, что один из протестующих признался, что аграрии брали взятки в размере 1000 злотых с украинских водителей за пропуск фур. Соответствующее видео, где фермер рассказывает о коррупции на границе, было распространено в сети.