Блокада границы с Украиной - польские фермеры останавливают пассажирские автобусы

Міністр із відновлення України Олександр Кубраков. Фото: РБК-Україна

Польські протестувальники та поліція блокують рух автобусів, що прямують до Польщі та назад, на кордоні, затримуючи людей без надання причин. Такі дії неприйнятні щодо українських громадян.

Про це повідомив міністр з питань відновлення Олександр Кубраков у Twitter у понеділок, 11 березня.

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Кубраков повідомив, що в умовах війни в Україні, серед пасажирів цих автобусів знаходяться жінки з дітьми, соціально вразливі верстви населення, військовослужбовці, що повертаються або вирушають на службу, а також люди, які перебувають у дорозі.

Кубраков додав, що використання таких людей як заручників протесту виглядає неналежним для цивілізованого суспільства.

Повідомлення Олександра Кубракова. Фото: скриншот

Зазначимо, у лютому на польсько-українському кордоні відновилися протести, під час яких фермери блокували пункти перепустки та висипали українське зерно. Польська влада заявила про намір знайти та покарати винних.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не закриватиме кордон з Україною.

Раніше польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Мітинги продовжаться до 30 квітня 2024 року.