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Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе со Словакией

15 марта 2024 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе со Словакией
Польские фермера на забастовке. Фото: RMF24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 15 марта в 10:00 по местному времени на польско-словацкой границе у пункта пропуска Хижне польские фермер заблокировали движение. Фермеры выразили протест против ввоза агропродукции из Украины и России, которая, по их мнению, осуществляется через данный пункт пропуска.

Об этом сообщает издание Радио Свобода со ссылкой на местные власти гмины Яблонка в пятницу, 15 марта.

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Организаторы акции предупредили, что протест намерены продолжать до конца марта, ограничивая пропускную способность пункта до одного грузовика в час. В то же время, они указали, что меры не затронут легковой и автобусный транспорт.

Местная администрация гмины Яблонка через социальные сети предупредила о возможных трудностях в движении транспорта из-за данного протеста.

Радио Свобода
Сообщение Радио Свободы. Фото: скриншот

Напомним, польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, заблокировали движение пассажирских автобусов. На место отправился украинский консул в Люблине.

Позже министр по вопросам восстановления Александр Кубраков заявил, что такие действия неприемлемы по отношению к украинским гражданам.

Польша
граница
протесты
Словакия
забастовка
пограничники
фермеры

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