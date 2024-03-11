Блокировка автобусов на пункте пропуска — украинский консул немедленно выехал к границе с Польшей
Польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, в понедельник, 11 марта, заблокировали движение пассажирских автобусов. На место отправился украинский консул в Люблине.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч в Facebook.
Блокировка пассажирских автобусов на границе
"В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине", — написал он.
По словам Зварыча, консул проведет необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.
Он подчеркнул, что, как и до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без всяких препятствий.
Напомним, 11 марта польские протестующие перестали пропускать пассажирские автобусы на границе, которые едут из Украины в Польшу и наоборот. Инцидент зафиксирован на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".
Министр по вопросам восстановления Александр Кубраков назвал неприемлемыми такие действия польских протестующих по отношению к украинским гражданам.
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