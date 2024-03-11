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Блокировка автобусов на пункте пропуска — украинский консул немедленно выехал к границе с Польшей

11 марта 2024 17:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Блокировка автобусов на пункте пропуска — украинский консул немедленно выехал к границе с Польшей
Польские протестующие на границе. Иллюстративное фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, в понедельник, 11 марта, заблокировали движение пассажирских автобусов. На место отправился украинский консул в Люблине.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч в Facebook.

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Блокировка пассажирских автобусов на границе

"В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине", — написал он.

По словам Зварыча, консул проведет необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.

Он подчеркнул, что, как и до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без всяких препятствий.

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Скриншот поста Зварыча

Напомним, 11 марта польские протестующие перестали пропускать пассажирские автобусы на границе, которые едут из Украины в Польшу и наоборот. Инцидент зафиксирован на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Министр по вопросам восстановления Александр Кубраков назвал неприемлемыми такие действия польских протестующих по отношению к украинским гражданам.

Польша
граница
протесты
пограничники
фермеры
блокада

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