Блокировка автобусов на пункте пропуска — украинский консул немедленно выехал к границе с Польшей

Польские протестующие на границе. Иллюстративное фото: Суспільне

Польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, в понедельник, 11 марта, заблокировали движение пассажирских автобусов. На место отправился украинский консул в Люблине.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч в Facebook.

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Блокировка пассажирских автобусов на границе

"В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине", — написал он.

По словам Зварыча, консул проведет необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.

Он подчеркнул, что, как и до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без всяких препятствий.

Скриншот поста Зварыча

Напомним, 11 марта польские протестующие перестали пропускать пассажирские автобусы на границе, которые едут из Украины в Польшу и наоборот. Инцидент зафиксирован на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Министр по вопросам восстановления Александр Кубраков назвал неприемлемыми такие действия польских протестующих по отношению к украинским гражданам.