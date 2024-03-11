Блокада кордону посилюється — фермери не пропускають пасажирські автобуси

Протести на кордоні з Польщею. Фото: з відкритих джерел

Польські протестувальники перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Про це повідомляє видання Страна, посилаючись на свої джерела.

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"Фермери, що протестують у Польщі, на КПП Ягодин-Дорогуськ перестали пропускати пасажирські автобуси, які їдуть з України до Польщі і навпаки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня фермери розблокували пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею.

Водночас поляки офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.