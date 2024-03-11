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Блокада кордону посилюється — фермери не пропускають пасажирські автобуси

11 березня 2024 12:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Блокада кордону посилюється — фермери не пропускають пасажирські автобуси
Протести на кордоні з Польщею. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Польські протестувальники перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". 

Про це повідомляє видання Страна, посилаючись на свої джерела. 

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Поляки не пропускають пасажирські автобуси на кордоні

"Фермери, що протестують у Польщі, на КПП Ягодин-Дорогуськ перестали пропускати пасажирські автобуси, які їдуть з України до Польщі і навпаки", — йдеться у повідомленні. 

 Нагадаємо, 10 березня фермери розблокували пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею

Водночас поляки офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Польща
війна
кордон
КПП
українці
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блокада

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