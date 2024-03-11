Блокада границы усиливается — фермеры не пропускают пассажирские автобусы

Протесты на границе с Польшей. Фото: из открытых источников

Польские протестующие перестали пропускать пассажирские автобусы на границе, которые едут из Украины в Польшу и наоборот. Инцидент зафиксирован на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Об этом сообщает издание Страна, ссылаясь на свои источники.

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"Протестующие в Польше фермеры на КПП Ягодин-Дорогуск перестали пропускать пассажирские автобусы, которые едут из Украины в Польшу и наоборот", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

Одновременно с тем, поляки официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.