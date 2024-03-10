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Фермери розблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею — про який КПП йдеться

10 березня 2024 10:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Фермери розблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею — про який КПП йдеться
Вантажівки на КПП. Ілюстративне фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Фермери розблокували пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею. Наразі триває блокада інших п'яти контрольно-пропускних пунктів і станом на неділю, 10 березня в чергах стоять близько 1700 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону в неділю, 10 березня.

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Демченко заявив, що в ніч проти 9 березня польські фермери припинили обмеження руху на КПП "Краківець". Однак, за його словами, поляки обіцяють поновити блокування з 13 березня. Інші пункти пропуску досі блокуються і наразі в чергах стоїть близько 1700 фур.

"Хоч і рух на КПП "Краківець" розблокований там залишається черга з вантажівок на території Польщі в очікуванні перетину кордоні в бік нашої держави. Це близько 600 вантажних транспортних засобів", — вказав речник ДПСУ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не закриватиме кордон з Україною. Щоб узгодити конфлікт, мітингувальникам було запропоновано низку альтернативних рішень, зокрема надання фінансової допомоги, викуп зерна та поступки в політиці ЄС.

Додамо, польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Польща
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ДПСУ

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