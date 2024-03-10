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Фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Польшей — о каком КПП идет речь

10 марта 2024 10:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Польшей — о каком КПП идет речь
Грузовики на КПП. Иллюстративное фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей. В настоящее время продолжается блокада других пяти контрольно-пропускных пунктов и по состоянию на воскресенье, 10 марта в очередях стоят около 1700 грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в воскресенье, 10 марта.

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Демченко заявил, что в ночь на 9 марта польские фермеры прекратили ограничение движения на КПП "Краковец". Однако, по его словам, поляки обещают возобновить блокаду с 13 марта. Остальные пункты пропуска до сих пор блокируются и в настоящее время в очередях стоит около 1700 фур.

"Хотя и движение на КПП "Краковец" разблокировано, там остается очередь из грузовиков на территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это около 600 грузовых транспортных средств", — указал пресс-секретарь ГПСУ.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет закрывать границу с Украиной. Чтобы согласовать конфликт, митингующим был предложен ряд альтернативных решений, в том числе предоставление финансовой помощи, выкуп зерна и уступки в политике ЕС.

Добавим, польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.

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