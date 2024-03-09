Досягти домовленостей не вдалося — уряд Польщі не виконав вимог фермерів

Дональд Туск та предствники уряду на переговорах з фермерами. Фото: Polskie Radio

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не закриватиме кордон з Україною. Натомість протестуючим фермерам було запропоновано ряд альтернативних рішень: надання фінансової допомоги, викуп зерна та поступки в політиці Європейського Союзу.

Про це повідомили фермери після зустрічі з очільником уряду, повідомляє Polskie Radio.

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Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак розповів, що під час переговорів уряд передав протестувальникам конкретні пропозиції: надання фінансової допомоги, викуп зерна, що залишилося, та поступки в політиці Європейського Союзу.

"Якщо конкретною пропозицією не є те, що прем’єр сказав, що будуть гроші, допоможемо стягти декілька мільйонів тонн зерна з ринку, якщо це не є конкретною пропозицією, тоді що нею є?", — риторично запитав заступник міністра.

Він також додав, що такі варіанти вирішення проблеми є справедливим підходом, який має задовольнити кожну із сторін.

Фермери лишилися незадоволені

Не зважаючи на це, сторонам під час зустрічі не вдалося досягти домовленості. При цьому фермери заявили, прем’єр-міністр розкритикував чиновників, відповідальних за сільське господарство. Він не виключає, що будуть відставки.

Голова "Солідарності індивідуальних фермерів" Томаш Обшанський також пообіцяв, що на 20 березня запланована чергова велика акція протесту. Він повідомив, що будуть перекриті дороги у столицях воєводств та центрах районів.

Раніше ми повідомляли, що виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс поїде з візитом до Варшави у суботу, 9 березня. Там він обговорить з польською стороною питання блокування кордону з Україною.

Також польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги продовжаться до 30 квітня 2024 року.