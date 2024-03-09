Достичь договоренностей не удалось — правительство Польши не выполнило требования фермеров

Дональд Туск и представители правительства на переговорах с фермерами. Фото: Polskie Radio

Премьер-министр Польши Дональд Туск не будет закрывать границу с Украиной. В то же время протестующим фермерам был предложен ряд альтернативных решений: предоставление финансовой помощи, выкуп зерна и уступки в политике Европейского Союза.

Об этом сообщили фермеры после встречи с главой правительства, сообщает Polskie Radio.

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Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак рассказал, что во время переговоров правительство передало протестующим конкретные предложения: предоставление финансовой помощи, выкуп оставшегося зерна и уступки в политике Европейского Союза.

"Если конкретным предложением не является то, что премьер сказал, что будут деньги, поможем взыскать несколько миллионов тонн зерна с рынка, если это не является конкретным предложением, тогда что им есть?", — риторически спросил замминистра.

Он также добавил, что такие варианты решения проблемы — это справедливый подход, который должен удовлетворить каждую из сторон.

Фермеры остались недовольны

Несмотря на это, сторонам во время встречи не удалось добиться договоренности. При этом фермеры заявили, премьер-министр подверг критике чиновников, ответственных за сельское хозяйство. Он не исключает, что будут отставки.

Глава "Солидарности индивидуальных фермеров" Томаш Обшанский также пообещал, что на 20 марта запланирована очередная крупная акция протеста. Он сообщил, что будут перекрыты дороги в столицах воеводств и в центрах районов.

Ранее мы сообщали, что исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис поедет с визитом в Варшаву в субботу, 9 марта. Там он обсудит с польской стороной вопрос блокирования границы с Украиной.

Также польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.