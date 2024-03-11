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Блокування автобусів на пункті пропуску — український консул негайно виїхав до кордону з Польщею

11 березня 2024 17:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Блокування автобусів на пункті пропуску — український консул негайно виїхав до кордону з Польщею
Польські протестувальники на кордоні. Ілюстративне фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, у понеділок, 11 березня, заблокували рух пасажирських автобусів. На місце вже вирушив український консул в Любліні.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич у Facebook.

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Блокування пасажирських автобусів на кордоні

"У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні", — написав він.

За словами Зварича, консул проведе необхідні розмови на місці, аби унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.  

Він наголосив, що як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод.

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Скриншот допису Зварича

Нагадаємо, 11 березня польські протестувальники перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". 

Міністр з питань відновлення Олександр Кубраков назвав неприйнятними такі дії польських протестувальників щодо українських громадян. 

Польща
кордон
протести
прикордонники
фермери
блокада

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