Блокування автобусів на пункті пропуску — український консул негайно виїхав до кордону з Польщею

Польські протестувальники на кордоні. Ілюстративне фото: Суспільне

Польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, у понеділок, 11 березня, заблокували рух пасажирських автобусів. На місце вже вирушив український консул в Любліні.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич у Facebook.

Читайте також:

Блокування пасажирських автобусів на кордоні

"У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні", — написав він.

За словами Зварича, консул проведе необхідні розмови на місці, аби унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

Він наголосив, що як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод.

Скриншот допису Зварича

Нагадаємо, 11 березня польські протестувальники перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Міністр з питань відновлення Олександр Кубраков назвав неприйнятними такі дії польських протестувальників щодо українських громадян.