Президентские выборы в Словакии — стало известно, кто выиграл в первом туре
В Словакии прошел первый тур президентских выборов. Известно, что победу одержал кандидат с прозападными взглядами Иван Корчок, который ранее занимал должность министра иностранных дел.
Об этом пишет Aktuality в воскресенье, 24 марта.
Выборы президента Словакии
По результатам голосования 42,52% избирателей отдали голос в пользу Корчка.
Второе место занял действующий спикер парламента Словакии и член правящей коалиции Петер Пеллегрини — с 37,03%.
Известно, что второй тур президентских выборов состоится 6 апреля.
Что известно об Иване Корчоке
Корчок занимал должность министра иностранных дел Словакии в течение 2020-2022 годов.
Он имеет поддержку парламентской оппозиции и считается решительным сторонником Украины. В случае победы на выборах кандидат пообещал стать противовесом правительству премьера Роберта Фицо.
Напомним, в столице Словакии Братиславе граждане вышли на протесты против действий правительства и в поддержку Украины. Ранее правительство заявило о планах восстановить связи с Россией.
Также мы писали, что Словакия продлила временную защиту для беженцев из Украины. Она будет действовать до марта 2025 года.
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