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Президентские выборы в Словакии — стало известно, кто выиграл в первом туре

24 марта 2024 13:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Президентские выборы в Словакии — стало известно, кто выиграл в первом туре
Кандидат в президенты Словакии Иван Корчок. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Словакии прошел первый тур президентских выборов. Известно, что победу одержал кандидат с прозападными взглядами Иван Корчок, который ранее занимал должность министра иностранных дел.

Об этом пишет Aktuality в воскресенье, 24 марта.

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По результатам голосования 42,52% избирателей отдали голос в пользу Корчка.

Второе место занял действующий спикер парламента Словакии и член правящей коалиции Петер Пеллегрини — с 37,03%.

Известно, что второй тур президентских выборов состоится 6 апреля.

Что известно об Иване Корчоке

Корчок занимал должность министра иностранных дел Словакии в течение 2020-2022 годов.

Он имеет поддержку парламентской оппозиции и считается решительным сторонником Украины. В случае победы на выборах кандидат пообещал стать противовесом правительству премьера Роберта Фицо.

Напомним, в столице Словакии Братиславе граждане вышли на протесты против действий правительства и в поддержку Украины. Ранее правительство заявило о планах восстановить связи с Россией.

Также мы писали, что Словакия продлила временную защиту для беженцев из Украины. Она будет действовать до марта 2025 года.

выборы
Словакия
президент
Роберт Фицо

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