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Словаччина продовжила тимчасовий захист для українських біженців

5 березня 2024 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українських біженців
Українські біженці за кордоном. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили про продовження Словаччиною тимчасового захисту для біженців з України. Постанову ухвалили згідно з рішенням Ради Європейського Союзу, який передбачає тимчасовий захист до березня 2025 року.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у понеділок, 4 березня, із посиланням на рішення уряду Словаччини.

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Наскільки Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців

Словаччина продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року.

"Статус тимчасового захисту дозволяє шукачам притулку працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, мати доступ до медичної допомоги та житла, а також надає право на матеріальну допомогу у разі потреби", — зазначили в відомстві.

Таким чином, оновити документи з дозволом на проживання на території країни можна через сайт МВС Словаччини за посиланням.

Які ще країни продовжили перебування для біженців з України

Нагадаємо, що США продовжили термін дії перебування українських біженців. Відомо, скільки часу громадяни України, які в'їхали в країну з гуманітарним дозволом, можуть там проживати.

Також ми писали, що Молдова теж продовжила тимчасовий захист на території країни для українських біженців. Відомо, наскільки продовжено термін дії.

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