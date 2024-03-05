Словаччина продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Українські біженці за кордоном. Фото: Reuters

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили про продовження Словаччиною тимчасового захисту для біженців з України. Постанову ухвалили згідно з рішенням Ради Європейського Союзу, який передбачає тимчасовий захист до березня 2025 року.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у понеділок, 4 березня, із посиланням на рішення уряду Словаччини.

Читайте також:

Наскільки Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців

Словаччина продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року.

"Статус тимчасового захисту дозволяє шукачам притулку працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, мати доступ до медичної допомоги та житла, а також надає право на матеріальну допомогу у разі потреби", — зазначили в відомстві.

Таким чином, оновити документи з дозволом на проживання на території країни можна через сайт МВС Словаччини за посиланням.

Які ще країни продовжили перебування для біженців з України

Нагадаємо, що США продовжили термін дії перебування українських біженців. Відомо, скільки часу громадяни України, які в'їхали в країну з гуманітарним дозволом, можуть там проживати.

Також ми писали, що Молдова теж продовжила тимчасовий захист на території країни для українських біженців. Відомо, наскільки продовжено термін дії.