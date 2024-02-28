Молдова продовжила дію тимчасового захисту для українських біженців
Молдова продовжила тимчасовий захист на території країни для українських біженців. Термін дії продовжено на ще один рік.
Про це повідомила пресслужба уряду Молдови у середу, 28 лютого.
Тимчасовий захист для українців в Молдові
"Строк надання тимчасового захисту переміщеним особам з України буде подовжено ще на один рік, починаючи з 1 березня 2024 року і закінчуючи 1 березня 2025 року", — йдеться в повідомленні.
Захист буде автоматично продовжено, як і термін дії документа, що посвідчує особу одержувача.
Особи, які скористалися тимчасовим захистом у Молдові, можуть працювати на території країни без необхідності отримання дозволу на тимчасове проживання з метою працевлаштування, при умові, що вони зареєстровані в територіальному відділенні Національного агентства зайнятості, що знаходиться в радіусі їхнього місця проживання.
Наразі в Молдові перебуває понад 116 тисяч переміщених осіб з України. З них майже 39 тисяч вже здійснили попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, а понад 30 тисяч вже отримали відповідні документи, що засвідчують їх особу.
Нагадаємо, Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України. Однак на противагу рішенню Ради Європейського Союзу, яке передбачає тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року, Польща відмовилася від такого терміну й скоротила його до 30 червня 2024 року.
А уряд Великої Британії з 19 лютого припинив програму допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme), які тікали від війни. Ця програма давала українцям, які мають родичів у Великій Британії, трирічне право на проживання й роботу у країні.
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