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Молдова продовжила дію тимчасового захисту для українських біженців

28 лютого 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Молдова продовжила дію тимчасового захисту для українських біженців
Українські біженці. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Молдова продовжила тимчасовий захист на території країни для українських біженців. Термін дії продовжено на ще один рік.

Про це повідомила пресслужба уряду Молдови у середу, 28 лютого.

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"Строк надання тимчасового захисту переміщеним особам з України буде подовжено ще на один рік, починаючи з 1 березня 2024 року і закінчуючи 1 березня 2025 року", — йдеться в повідомленні.

Захист буде автоматично продовжено, як і термін дії документа, що посвідчує особу одержувача.

Особи, які скористалися тимчасовим захистом у Молдові, можуть працювати на території країни без необхідності отримання дозволу на тимчасове проживання з метою працевлаштування, при умові, що вони зареєстровані в територіальному відділенні Національного агентства зайнятості, що знаходиться в радіусі їхнього місця проживання.

Наразі в Молдові перебуває понад 116 тисяч переміщених осіб з України. З них майже 39 тисяч вже здійснили попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, а понад 30 тисяч вже отримали відповідні документи, що засвідчують їх особу.

Нагадаємо, Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України. Однак на противагу рішенню Ради Європейського Союзу, яке передбачає тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року, Польща відмовилася від такого терміну й скоротила його до 30 червня 2024 року.

А уряд Великої Британії з 19 лютого припинив програму допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme), які тікали від війни. Ця програма давала українцям, які мають родичів у Великій Британії, трирічне право на проживання й роботу у країні.

Молдова
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Україна
біженці
допомога

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