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Молдова продлила действие временной защиты для украинских беженцев

28 февраля 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Молдова продлила действие временной защиты для украинских беженцев
Украинские беженцы. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Молдова продлила временную защиту на территории страны для украинских беженцев. Срок действия продлен еще на один год.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Молдовы в среду, 28 февраля.

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"Срок предоставления временной защиты перемещенным лицам из Украины будет продлен еще на один год, начиная с 1 марта 2024 года и заканчивая 1 марта 2025 года", — говорится в сообщении.

Защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.

Лица, воспользовавшиеся временной защитой в Молдове, могут работать на территории страны без необходимости получения разрешения на временное проживание с целью трудоустройства, при условии, что они зарегистрированы в территориальном отделении Национального агентства занятости, находящемся в радиусе их места жительства.

В Молдове находится более 116 тысяч перемещенных лиц из Украины. Из них почти 39 тысяч уже провели предварительную регистрацию для получения временной защиты, а более 30 тысяч уже получили соответствующие документы, удостоверяющие их личность.

Напомним, Польша продлила временную защиту для беженцев из Украины. Однако в противовес решению Совета Европейского Союза, предусматривающего временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года, Польша отказалась от такого срока и сократила его до 30 июня 2024 года.

А правительство Великобритании с 19 февраля прекратило программу помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme), бежавшим от войны. Эта программа давала украинцам, имеющим родственников в Великобритании, трехлетнее право на проживание и работу в стране.

Молдова
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