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У США продовжили термін перебування українських біженців

2 березня 2024 23:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У США продовжили термін перебування українських біженців
Українські біженці. Фото: Еспресо
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати Америки продовжили термін дії перебування українських біженців. Тепер громадяни України, які в'їхали в країну з гуманітарним дозволом, можуть проживати там два роки.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції у Telegram в суботу, 2 березня.

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Дозвіл на перебування в США

"США продовжили термін дії перебування українських шукачів притулку на території Сполучених Штатів строком до двох років", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що це стосується тих українців, які перебувають там на підставі так званих гуманітарних дозволів на вʼїзд.

Право на поновлення свого дозволу отримали українці, які:

  • прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U) — спрощеною ініціативою для надання громадянам України гуманітарного дозволу на в’їзд до США;
  • отримали гуманітарний дозвіл на вʼїзд у пунктах пропуску через державний кордон США у період із 11 лютого до 25 квітня 2022 року.

У Мінреінтеграції зазначили, що гуманітарний дозвіл дає право на в’їзд до США і надається з міркувань гуманітарних причин для осіб, які відповідно до законодавства не мають звичайного права на в’їзд до країни.

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Скриншот допису Мінреінтеграції

Нагадаємо, з 1 березня громадяни України можуть перебувати на території Румунії та Болгарії лише 90 днів. Це пов'язано з тим, що країни увійдуть до Шенгенської зони.

Також ми писали, що Молдова продовжила тимчасовий захист на території країни для українських біженців. Термін дії продовжено на ще один рік.

США
біженці
війна в Україні
еміграція
життя

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