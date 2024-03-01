З 1 березня українці можуть легально перебувати у двох країнах лише 90 днів — з чим це пов'язано

Українці на вокзалі. Ілюстративне фото: evacuation.city

Громадяни України з 1 березня можуть перебувати на території Румунії та Болгарії лише 90 днів. Це пов'язано з тим, що країни увійдуть до Шенгенської зони.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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Від моменту входу країн до Шенгенської зони перетин морських та повітряних кордонів між ними та іншими країнами Зони стане вільним.

Однак, це внесе деякі зміни для українців у питанні "безвізу" — це означає, що максимальна тривалість перебування в цих країнах без візи скоротиться до 90 днів.

Для того, аби мати право залишитися на довший термін, треба оформлювати інші дозвільні документи або виїжджати до інших країн поза межами дії Шенгену.

Раніше ці країни надавали українцям додаткові 90 днів, тобто загалом вони мали 180 днів вільного перебування.

Які країни входять до Шенгенської зони

До зони Шенгену входять: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Греція, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Швеція, Італія, Естонія, Литва, Латвія, Мальта, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, а також Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія, Ісландія, Болгарія та Румунія.

Нагадаємо, Молдова продовжила тимчасовий захист на території країни для українських біженців. Термін дії продовжено на ще один рік.

Також ми писали, що Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України. Однак на противагу рішенню Ради Європейського Союзу, яке передбачає тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року, Польща відмовилася від такого терміну й скоротила його до 30 червня 2024 року.