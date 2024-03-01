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С 1 марта украинцы могут легально находиться в двух странах только 90 дней — с чем это связано

1 марта 2024 22:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
С 1 марта украинцы могут легально находиться в двух странах только 90 дней — с чем это связано
Украинцы на вокзале. Иллюстративное фото: evacuation.city
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Граждане Украины с 1 марта могут находиться на территории Румынии и Болгарии всего 90 дней. Это связано с тем, что страны войдут в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Румыния и Болгария войдут в зону Шенгена

С момента входа стран в Шенгенскую зону пересечение морских и воздушных границ между ними и другими странами Зоны станет свободным.

Однако это внесет некоторые изменения для украинцев в вопросе "безвиза" — это означает, что максимальная продолжительность пребывания в этих странах без визы сократится до 90 дней.

Для того чтобы иметь право остаться на более длительный срок, нужно оформлять другие разрешительные документы или выезжать в другие страны за пределами действия Шенгена.

Ранее эти страны предоставляли украинцам дополнительные 90 дней, то есть в общей сложности они имели 180 дней свободного пребывания.

Какие страны входят в Шенгенскую зону

В зону Шенгена входят: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Швеция, Италия, Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия. , а также Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия, Болгария и Румыния.

Напомним, Молдова продлила временную защиту на территории страны для украинских беженцев. Срок действия продлен еще на один год.

Также мы писали, что Польша продлила временную защиту для беженцев из Украины. Однако в противовес решению Совета Европейского Союза, предусматривающего временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года, Польша отказалась от такого срока и сократила его до 30 июня 2024 года.

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