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В США продлили срок пребывания украинских беженцев

2 марта 2024 23:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В США продлили срок пребывания украинских беженцев
Украинские беженцы. Фото: Эспрессо
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные Штаты Америки продлили срок действия пребывания украинских беженцев. Теперь граждане Украины, въехавшие в страну с гуманитарным разрешением, могут проживать там два года.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции в Telegram в субботу, 2 марта.

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"США продлили срок действия пребывания украинских искателей убежища на территории Соединенных Штатов сроком до двух лет", — говорится в сообщении.

Известно, что это касается украинцев, которые находятся там на основании так называемых гуманитарных разрешений на въезд.

Право на возобновление своего разрешения получили украинцы, которые:

  • прибыли в США по программе Uniting for Ukraine (U4U) — упрощенной инициативе по предоставлению гражданам Украины гуманитарного разрешения на въезд в США;
  • получили гуманитарное разрешение на въезд в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года.

В Минреинтеграции отметили, что гуманитарное разрешение дает право на въезд в США и предоставляется по соображениям гуманитарных причин для лиц, не имеющих обычного права на въезд в страну в соответствии с законодательством.

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Скриншот сообщения Минреинтеграции

Напомним, с 1 марта граждане Украины могут находиться на территории Румынии и Болгарии всего 90 дней. Это связано с тем, что страны войдут в Шенгенскую зону.

Также мы писали, что Молдова продлила временную защиту на территории страны для украинских беженцев. Срок действия продлен еще на один год.

США
беженцы
война в Украине
эмиграция
жизнь

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