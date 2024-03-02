В США продлили срок пребывания украинских беженцев

Украинские беженцы. Фото: Эспрессо

Соединенные Штаты Америки продлили срок действия пребывания украинских беженцев. Теперь граждане Украины, въехавшие в страну с гуманитарным разрешением, могут проживать там два года.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции в Telegram в субботу, 2 марта.

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"США продлили срок действия пребывания украинских искателей убежища на территории Соединенных Штатов сроком до двух лет", — говорится в сообщении.

Известно, что это касается украинцев, которые находятся там на основании так называемых гуманитарных разрешений на въезд.

Право на возобновление своего разрешения получили украинцы, которые:

прибыли в США по программе Uniting for Ukraine (U4U) — упрощенной инициативе по предоставлению гражданам Украины гуманитарного разрешения на въезд в США;

получили гуманитарное разрешение на въезд в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года.

В Минреинтеграции отметили, что гуманитарное разрешение дает право на въезд в США и предоставляется по соображениям гуманитарных причин для лиц, не имеющих обычного права на въезд в страну в соответствии с законодательством.

Скриншот сообщения Минреинтеграции

Напомним, с 1 марта граждане Украины могут находиться на территории Румынии и Болгарии всего 90 дней. Это связано с тем, что страны войдут в Шенгенскую зону.

Также мы писали, что Молдова продлила временную защиту на территории страны для украинских беженцев. Срок действия продлен еще на один год.