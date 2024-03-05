Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Словакия продлила временную защиту для украинских беженцев arrow

Словакия продлила временную защиту для украинских беженцев

5 марта 2024 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Словакия продлила временную защиту для украинских беженцев
Украинские беженцы за границей. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили о продлении Словакией временной защиты для беженцев из Украины. Постановление было принято согласно решению Совета Европейского Союза, предусматривающего временную защиту до марта 2025 года.

Об этом сообщает Минреинтеграция в понедельник, 4 марта, со ссылкой на решение правительства Словакии.

Читайте также:

Насколько Словакия продлила временную защиту для украинцев

Словакия продлила срок действия временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

"Статус временной защиты позволяет искателям убежища работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, а также предоставляет право на материальную помощь в случае необходимости", — отметили в ведомстве.

Таким образом, обновить документы с видом на жительство на территории страны можно через сайт МВД Словакии по ссылке.

Какие еще страны продлили пребывание для беженцев из Украины

Напомним, что США продлили срок действия пребывания украинских беженцев. Известно, сколько времени граждане Украины, въехавшие в страну с гуманитарным разрешением, могут там проживать.

Также мы писали, что Молдова тоже продлила временную защиту на территории страны для украинских беженцев. Известно, насколько продлен срок действия.

закон
украинцы
Словакия
Украина
беженцы
Минреинтеграции
правительство
люди
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец