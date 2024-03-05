Словакия продлила временную защиту для украинских беженцев

Украинские беженцы за границей. Фото: Reuters

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили о продлении Словакией временной защиты для беженцев из Украины. Постановление было принято согласно решению Совета Европейского Союза, предусматривающего временную защиту до марта 2025 года.

Об этом сообщает Минреинтеграция в понедельник, 4 марта, со ссылкой на решение правительства Словакии.

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Насколько Словакия продлила временную защиту для украинцев

Словакия продлила срок действия временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

"Статус временной защиты позволяет искателям убежища работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, а также предоставляет право на материальную помощь в случае необходимости", — отметили в ведомстве.

Таким образом, обновить документы с видом на жительство на территории страны можно через сайт МВД Словакии по ссылке.

Какие еще страны продлили пребывание для беженцев из Украины

Напомним, что США продлили срок действия пребывания украинских беженцев. Известно, сколько времени граждане Украины, въехавшие в страну с гуманитарным разрешением, могут там проживать.

Также мы писали, что Молдова тоже продлила временную защиту на территории страны для украинских беженцев. Известно, насколько продлен срок действия.