В українських біженців в Німеччині виникли проблеми з в'їздом до ЄС — що сталось

Біженці в Німеччині. Ілюстративне фото: DW

Українські біженці в Німеччині поширили у мережі повідомлення, в яких вони скаржаться на проблеми з в'їздом до країн Європейського союзу, в тому числі до Федеральної Республіки Німеччини. Причиною цьому стало те, що у понеділок, 4 березня в українців, що користуються тимчасовим захистом Німеччини, спливає термін дії пластикового документа з посвідкою на проживання.

Про це повідомляє телеграм-канал "Политика Страны".

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В українських біженців виникли проблеми з в'їздом до ЄС

Як відомо, 4 березня в українців, які живуть в Німеччині, спливає термін дії посвідки на проживання (Aufenthaltstitel). До цього керівництво ФРН продовжило дію пластикового документа для українців на рік. При цьому біженцям не потрібно було оформлювати нову пластикову картку, оскільки влада Німеччина заявила, що старий документ буде дійсним.

Однак, вже від 3 березня в українців виникли складнощі під час в'їзду до країн ЄС. Як вказують користувачі у соцмережах, на кордоні у них почали вимагати додаткові докази того, що українці мають право на проживання в Німеччині та інших державах Євросоюзу.

"Вчора знайому в Стамбулі не пустили в літак на Мюнхен, через прострочений пластик з таким папірцем", — написала одна з користувачів.

Скриншот повідомлення біженки

Інша біженка зазначила, що в аеропорту Франкфурта німецькі митники вимагали в неї документи про те, що посвідка на проживання не потребує поновлення.

"Тут співробітники взагалі не в курсі, що наш ВНЖ продовжено... Довго розбиралися, хвилин 20 маринували, але впустили", — розповіла жінка.

Вона додала, що виникли проблеми і під час посадки на літак у місці відправлення.

Скриншот повідомлення біженки

За словами інших користувачів, складнощі виникли і при перетині німецько-польського кордону.

"Зараз зіткнулася з такою ситуацією. Їду з Польщі автобусом до Німеччини та ЄС. На кордоні пропускний пункт, до автобуса заходять поліцейські та перевіряють паспорти. У мене паспорт до 4-го березня, питань було багато, довелося показувати навіть договір на квартиру. Але пропустили, тож майте на увазі, перевіряють все", — радить українка.

Така ж ситуація відбувається на польському кордону з боку України. Прикордонники заявляють, що не чули про автоматичне продовження посвідки.

Скриншот повідомлення біженки

Користувачі радять видрукувати та мати при собі додаток до Шенгенського кодексу про кордони, де зазначено, що пластиковий документ Aufenthaltstitel дійсний до березня 2025 року.

Додаток до Шенгенського кодексу. Фото: скриншот

Нагадаємо, уряд Нідерландів виступив за скасування частини пільг для українських біженців. Керівництво країни переконане, що українці, які проживають в державі, мають самостійно платити за своє житло.

Також ми писали, що Польща планує з 30 червня змінити правила проживання українців в країні. Біженцям загрожує анулювання права на легальне проживання у разі виїзду в Україну на один день.