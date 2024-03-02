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Польща планує змінити правила перебування українських біженців у країні

2 березня 2024 07:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Польща планує змінити правила перебування українських біженців у країні
Українська демонстрація у Польщі. Фото: epoznan.pl
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Польща планує з 30 червня змінити правила перебування українців на території країни. Зокрема, їм можуть анулювати право на легальне проживання у разі виїзду в Україну на один день.

Про це повідомляє kresy.pl.

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Правила перебування українців у Польщі зміниться

Польща продовжила перебування українських біженців до 30 червня. До цього дня діятимуть попередні умови та пільги.

Надалі правила хочуть змінити:

  • За виїзд в Україну на один день — ануляція права на легальне перебування. Поки що українські біженці втрачають право на проживання, якщо виїжджають із Польщі на строк більше ніж 30 днів.
  • Допомогу новоприбулим можуть скасувати.
  • Планується більш ретельна перевірка людей, які мають заборгованість щодо виплат. 
  • Чиновники вважають, що необхідно посилити систему пільг для неповнолітніх, хворих та людей з інвалідністю. Пропонується вилучити із закону статтю про грошове забезпечення на проживання та харчування.

Раніше ми повідомляли, що уряд Нідерландів виступив за скасування частини пільг для українських біженців. Депутати країни вважають, що українці з доходами мають платити за житло.

За два роки повномасштабної війни до Польщі прибуло чимало сімей з дітьми, але багато з них не ходить до місцевих шкіл і взагалі невідомо, як вони здобувають освіту. Через це влада вирішила контролювати це питання та приєднати українських дітей до польської системи навчання. 

Польща
правила
Україна
біженці
світ

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