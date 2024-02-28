У школах Польщі готують зміни для українських дітей — чого чекати

Діти в школі. Фото: pexels.com

За два роки повномасштабної війни до Польщі прибуло чимало сімей з дітьми, але багато з них не ходить до місцевих шкіл і взагалі невідомо, як вони здобувають освіту. Через це влада вирішила контролювати це питання та приєднати українських дітей до польської системи навчання.

Про це повідомляє oko.press.

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Українські діти в Польщі — як вони навчаються

За даними Центру громадянської освіти, станом на зараз у Польщі проживає майже 300 тисяч українських дітей, які приїхали сюди з батьками після повномасштабного російського вторгнення. У польських школах навчається приблизно 185 тисяч учнів. З них близько 135 тисяч — біженці від війни, решта — діти економічних мігрантів, які раніше приїхали до Польщі.

Однак польський уряд не знає, як українські діти пристосувалися до навчання у їхніх школах, а скільки здобуває освіту онлайн в школах України чи в інших навчальних закладах.

"Перша проблема, з якою ми зіткнулися, — це брак знань. Ми мало знаємо про те, наскільки добре українські учні інтегрувалися в польські школи, наскільки добре вони володіють польською мовою та як добре почуваються в школі. Але набагато більшою проблемою є діти, які перебувають поза польською системою. Ми знаємо про них ще менше. Деякі з них навчаються в українських онлайн-школах, але невідомо, наскільки ці діти справді виконують свої навчальні зобов'язання", — сказала заступниця міністра освіти Йоанна Муха.

Водночас є діти, які взагалі ніде не навчаються, і це є величезною проблемою, тому Польща хоче більше українських дітей залучити до своїх шкіл.

"Ми хочемо запросити дітей, які навчалися поза польською освітньою системою, щоб вони могли отримати максимальну користь. Зміна нашої політики щодо українських дітей буде дуже чіткою. Перші зміни хочемо запровадити з вересня", — сказала вона.

Що зміниться з вересня

У польському Міносвіти розповіли, що в зараз в уряді працюють над концепцією підготовчих занять для дітей, які ходили до польських шкіл в спеціальні підготовчі класи.

"Ми вважаємо, що підготовчий клас має охоплювати два, максимум три семестри навчання. Більше ні. Для деяких дітей достатньо навіть семестру, все залежить від того, коли дитина приїхала до Польщі та наскільки добре вона адаптувалася", — розповіла представниця Міносвіти.

За її словами, підготовчі заняття мають на меті допомогти дітям добре вивчити польську мову для вступу до загальноосвітньої системи. Але це марна трата навчального часу, коли учень відстає від програми. Тому влада хоче покращити роботу підготовчих підрозділів, аби діти, які тривалий час не навчались та не володіють польською, могли швидше адаптуватись.

Нагадаємо, згідно з рішенням Міністерства освіти України, наступного року українські випускники шкіл, які навчаються в Польщі, складатимуть іспит з української мови. Це збільшить зацікавленість з боку поляків до української мови та культури.

Крім того, міністр освіти й науки України Оксен Лісовий заявив, що уряд вирішив посприяти вивченню українцями англійської мови за допомогою проєкту Future Perfect.