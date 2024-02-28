В школах Польши готовят изменения для украинских детей — чего ждать

Дети в школе. Фото: pexels.com

За два года полномасштабной войны в Польшу прибыло немало семей с детьми, но многие из них не ходят в местные школы и вообще неизвестно, как они получают образование. Поэтому власти решили контролировать этот вопрос и присоединить украинских детей к польской системе обучения.

Об этом сообщает oko.press.

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Украинские дети в Польше — как они учатся

По данным Центра гражданского образования, сейчас в Польше проживает почти 300 тысяч украинских детей, приехавших сюда с родителями после полномасштабного российского вторжения. В польских школах учится около 185 тысяч учеников. Из них около 135 тысяч — беженцы от войны, остальные — дети приехавших ранее в Польшу экономических мигрантов.

Однако польское правительство не знает, как украинские дети приспособились к обучению в их школах, а сколько получает образование онлайн в школах Украины или в других учебных заведениях.

"Первая проблема, с которой мы столкнулись, — это нехватка знаний. Мы мало знаем о том, насколько хорошо украинские ученики интегрировались в польские школы, насколько хорошо они владеют польским языком и как хорошо себя чувствуют в школе. Но гораздо большей проблемой являются дети, которые находятся вне польской системы. Мы знаем о них еще меньше. Некоторые из них учатся в украинских онлайн-школах, но неизвестно, насколько эти дети действительно выполняют свои учебные обязательства", — сказала заместитель министра образования Йоанна Муха.

В то же время есть дети, которые вообще нигде не учатся, и это огромная проблема, поэтому Польша хочет больше украинских детей привлечь в свои школы.

"Мы хотим пригласить детей, которые учились вне польской образовательной системы, чтобы они могли извлечь максимальную пользу. Изменение нашей политики в отношении украинских детей будет очень четким. Первые изменения хотим ввести с сентября", — сказала она.

Что изменится с сентября

В польском Минобразования рассказали, что сейчас в правительстве работают над концепцией подготовительных занятий для детей, которые ходили в польские школы в специально подготовительные классы.

"Мы считаем, что подготовительный класс должен охватывать два, максимум три семестра обучения. Больше нет. Для некоторых детей достаточно даже семестра, все зависит от того, когда ребенок приехал в Польшу и насколько хорошо он адаптировался", — рассказала представитель Минобразования.

По ее словам, подготовительные занятия направлены на помощь детям хорошо выучить польский язык для поступления в общеобразовательную систему. Но это пустая трата учебного времени, когда ученик отстает от программы. Поэтому власти хотят улучшить работу подготовительных подразделений, чтобы дети, которые длительное время не учились и не владеют польским, могли быстрее адаптироваться.

Напомним, согласно решению Министерства образования Украины, в следующем году украинские выпускники школ, обучающиеся в Польше, будут сдавать экзамен по украинскому языку. Это увеличит интерес со стороны поляков к украинскому языку и культуре.

Кроме того, министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявил, что правительство решило поспособствовать изучению украинцами английского языка с помощью проекта Future Perfect.