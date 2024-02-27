Міносвіти пояснило, чому випускники польських шкіл складатимуть іспит з української

Учні в одній зі шкіл Польщі. Фото: PAP/Marcin Bieletski

Наступного року українські випускники шкіл, які навчаються в Польщі, складатимуть іспит з української мови за рішенням Міністерства освіти й науки України від 23 лютого 2023 року.

Про це інформує InPoland у вівторок, 27 лютого.

Чому у Польщі вводять іспит з української мови

Внаслідок того, що в Польщі стає все більше українців, випускний іспит з української мови запровадять у 2025-2026 навчальному році. Відтоді українська мова буде вважатися за сучасну іноземну мову, а тому офіційно приєднається до англійської, іспанської, французької, німецької, російської та італійської.

Як пояснили таке рішення в Міністерстві освіти Польщі, міграція громадян України в Польщу внаслідок віроломного повномасштабного вторгнення Росії може призвести до збільшення зацікавленості з боку поляків до української мови та культури.

Випускний екзамен з української мови складатимуть як учні з Польщі, так і з України. Перші пробні іспити відбудуться восени наступного року.

Нагадаємо, раніше відомство розглядало варіант припинення виплат стипендій студентам, які перебувають за кордоном, для збільшення виплат студентам, які в Україні.

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий заявив, що уряд вирішив посприяти вивченню українцями англійської мови за допомогою проєкту Future Perfect.