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Минобразования пояснило, почему выпускники польских школ будут сдавать экзамен по украинскому

27 февраля 2024 16:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Минобразования пояснило, почему выпускники польских школ будут сдавать экзамен по украинскому
Учащиеся в одной из школ Польши. Фото: PAP/Marcin Bieletski
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В следующем году украинские выпускники школ, которые учатся в Польше, будут сдавать экзамен по украинскому языку по решению Министерства образования и науки Украины от 23 февраля 2023 года.

Об этом сообщает InPoland во вторник, 27 февраля.

Почему в Польше вводят экзамен по украинскому языку

В результате того, что в Польше становится все больше украинцев, выпускной экзамен по украинскому языку будет введен в 2025-2026 учебном году. С тех пор украинский язык будет считаться современным иностранным языком, а потому официально присоединится к английскому, испанскому, французскому, немецкому, русскому и итальянскому.

Как пояснили такое решение в Министерстве образования Польши, миграция граждан Украины в Польшу в результате вероломного полномасштабного вторжения России может привести к увеличению заинтересованности со стороны поляков к украинскому языку и культуре.

Выпускной экзамен по украинскому языку будут сдавать как учащиеся из Польши, так и из Украины. Первые пробные экзамены пройдут осенью следующего года.

Напомним, ранее ведомство рассматривало вариант прекращения выплат стипендий студентам, которые находятся за границей, для увеличения выплат студентам, которые в Украине.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что правительство решило поспособствовать изучению украинцами английского языка с помощью проекта Future Perfect.

Польша
образование
школы
МОН
Украина

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