Кабмін ухвалив рішення про "злиття" найбільших закладів вищої освіти в Україні
Кабінет міністрів України ухвалив "злиття" найбільших українських закладів вищої освіти. Таке рішення було прийняте з метою оптимізації роботи цих установ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Для чого потрібне злиття
"Рішення про приєднання обумовлені тим, що безпосереднє управління науковими установами є непритаманною для МОН функцією", — говориться у повідомленні Міністерства.
Також у МОН додали, що у безпосередньому підпорядкуванні міністерства мають бути установи, робота яких впливає на формування державної політики. Наприклад, Інститут освітньої аналітики. Інші установи матимуть більше простору для розвитку науки в межах університетів.
Реорганізація виглядатиме наступним чином:
- Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені Василя Каразіна;
- Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха — до Львівського національного університету імені Івана Франка;
- Науково-дослідний інститут українознавства — до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Раніше ми повідомляли, що у МОН розробили посібник для вчителів, який допоможе говорити про війну в Україні зі школярами. Метою його є допомога у формуванні громадянської позиції в учнів та розпізнаванні фейків і маніпуляцій, які розповсюджує ворог.
Нагадуємо, що заступник очільника МОН України Михайло Винницький розповів, які зміни розглядаються, щоб спростити перетин кордону студентами. Як відомо, президент Володимир Зеленський дав відповідне доручення міністерству.
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