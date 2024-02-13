Кабмін ухвалив рішення про "злиття" найбільших закладів вищої освіти в Україні

Засідання Кабінету міністрів України. Фото ілюстративне: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України ухвалив "злиття" найбільших українських закладів вищої освіти. Таке рішення було прийняте з метою оптимізації роботи цих установ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

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Для чого потрібне злиття

"Рішення про приєднання обумовлені тим, що безпосереднє управління науковими установами є непритаманною для МОН функцією", — говориться у повідомленні Міністерства.

Також у МОН додали, що у безпосередньому підпорядкуванні міністерства мають бути установи, робота яких впливає на формування державної політики. Наприклад, Інститут освітньої аналітики. Інші установи матимуть більше простору для розвитку науки в межах університетів.

Реорганізація виглядатиме наступним чином:

Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені Василя Каразіна;

Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха — до Львівського національного університету імені Івана Франка;

Науково-дослідний інститут українознавства — до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Раніше ми повідомляли, що у МОН розробили посібник для вчителів, який допоможе говорити про війну в Україні зі школярами. Метою його є допомога у формуванні громадянської позиції в учнів та розпізнаванні фейків і маніпуляцій, які розповсюджує ворог.

Нагадуємо, що заступник очільника МОН України Михайло Винницький розповів, які зміни розглядаються, щоб спростити перетин кордону студентами. Як відомо, президент Володимир Зеленський дав відповідне доручення міністерству.