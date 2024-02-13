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Кабмін ухвалив рішення про "злиття" найбільших закладів вищої освіти в Україні

13 лютого 2024 22:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кабмін ухвалив рішення про "злиття" найбільших закладів вищої освіти в Україні
Засідання Кабінету міністрів України. Фото ілюстративне: kmu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кабінет міністрів України ухвалив "злиття" найбільших українських закладів вищої освіти. Таке рішення було прийняте з метою оптимізації роботи цих установ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

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Навчальні заклади, які підлягають злиттю. Фото: МОН

Для чого потрібне злиття

"Рішення про приєднання обумовлені тим, що безпосереднє управління науковими установами є непритаманною для МОН функцією", — говориться у повідомленні Міністерства.

Також у МОН додали, що у безпосередньому підпорядкуванні міністерства мають бути установи, робота яких впливає на формування державної політики. Наприклад, Інститут освітньої аналітики. Інші установи матимуть більше простору для розвитку науки в межах університетів.

Реорганізація виглядатиме наступним чином:

  • Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені Василя Каразіна;
  • Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха — до Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Науково-дослідний інститут українознавства — до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Раніше ми повідомляли, що у МОН розробили посібник для вчителів, який допоможе говорити про війну в Україні зі школярами. Метою його є допомога у формуванні громадянської позиції в учнів та розпізнаванні фейків і маніпуляцій, які розповсюджує ворог.

Нагадуємо, що заступник очільника МОН України Михайло Винницький розповів, які зміни розглядаються, щоб спростити перетин кордону студентами. Як відомо, президент Володимир Зеленський дав відповідне доручення міністерству.  

освіта
МОН
вузи
Україна
Університет
інститут

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