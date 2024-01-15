В кінці січня в школах з'являться Офіцери служби освітньої безпеки

Поліцейські в школах. Ілюстративне фото: пресслужба МОН

Діючі правоохоронці, які будуть заступати на службу в навчальних закладах в межах реалізації проєкту "Офіцери служби освітньої безпеки" від сьогодні, 15 січня, вже розпочали навчання. Пізніше їх замінять офіцери СОБ, які після того, як оголосять набір, пройдуть відбір та потрібну підготовку. Загалом правоохоронці розпочнуть свою роботу в навчальних закладах у прикордонних регіонах вже в кінці січня.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Що відомо про такий проєкт

Зазначається, що такий проєкт створюється завдяки ініціативі керівництва держави разом з:

Міністерством освіти і науки України,

Міністерством внутрішніх справ,

Національною поліцією.

Метою такого проєкту є захист дітей в школах під час повномасштабної війни РФ проти України та створення безпекового середовища після завершення бойових дій.

"Важливо, що при цьому офіцер Служби освітньої безпеки — це не охоронець, а фахівець з питань безпеки в освітньому закладі. Окрім поліцейських навичок та виконання протоколу безпеки, він матиме знання з психології дитини, аби розуміти її та за потреби вчасно допомогти та вжити необхідних заходів. Офіцери СОБ стануть медіаторами між адміністраціями шкіл, батьківськими комітетами й дітьми та разом із педагогами працюватимуть над створенням безпечного середовища для дітей", — йдеться у повідомленні.

У скількох школах будуть працювати такі офіцери

У пресслужбі наголошують, що в січні 402 школи, які знаходяться поблизу зони бойових дій та біля російського та білоруського кордонів, що працюють в очному та змішаному режимі, будуть мати офіцерів безпеки тимчасово з числа співробітників поліції охорони, патрульної поліції та інших підрозділів Нацполіції, які діють. Зокрема йдеться про такі області:

Волинську,

Дніпропетровську,

Житомирську,

Запорізьку,

Київську,

Миколаївську,

Рівненську,

Сумську,

Чернігівську.

Обов'язки та повноваження поліцейських у школах

До повноважень поліцейських буде входити:

пропускний режим (в багатьох школах будуть встановлювати спецрамки та металошукачі),

комунікація з екстреними службами,

виклик поліції,

особисте реагування на правопорушення, їхнє припинення,

затримання правопорушників.

"Один із найважливіших моментів у роботі — спілкування з дітьми у навчальному закладі, зокрема про загрозу вибухонебезпечних та будь-яких невідомих предметів, з якими дитина може стикнутися. Поліцейські нестимуть службу в такому режимі тимчасово, поки майбутні офіцери Служби освітньої безпеки після оголошення конкурсу проходитимуть відбір, навчання та підготовку", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Організації Об'єднаних Націй уточнили кількість дітей-біженців з України, що відвідують школи у різних країнах. За їхніми даними, лише половина дітей-біженців шкільного віку навчається в школах, де вони перебувають зараз.