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В конце января в школах появятся офицеры службы образовательной безопасности

15 января 2024 19:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В конце января в школах появятся офицеры службы образовательной безопасности
Полицейские в школах. Иллюстративное фото: прессслужба МОН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Действующие правоохранители, которые будут заступать на службу в учебных заведениях в рамках реализации проекта "Офицеры службы образовательной безопасности", с сегодняшнего дня, 15 января, уже приступили к обучению. Позже их заменят офицеры СОБ, которые после объявления набора пройдут отбор и нужную подготовку. В целом, правоохранители начнут свою работу в учебных заведениях в приграничных регионах уже в конце января.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Что известно о таком проекте

Отмечается, что такой проект создается благодаря инициативе руководства государства вместе с:

  • Министерством образования и науки Украины,
  • Министерством внутренних дел,
  • Национальной полицией.

Целью такого проекта является защита детей в школах во время полномасштабной войны РФ против Украины и создание среды безопасности после завершения боевых действий.

"Важно, что при этом офицер Службы образовательной безопасности — это не охранник, а специалист по вопросам безопасности в образовательном учреждении. Кроме полицейских навыков и выполнения протокола безопасности, он будет иметь знания о психологии ребенка, чтобы понимать его и при необходимости вовремя помочь и употребить необходимых мер. Офицеры СОБ станут медиаторами между администрациями школ, родительскими комитетами и детьми и вместе с педагогами будут работать над созданием безопасной среды для детей", — говорится в сообщении.

В скольких школах будут работать такие офицеры

В пресс-службе отмечают, что в январе 402 школы, которые находятся вблизи зоны боевых действий и у российской и белорусской границ, работающих в очном и смешанном режиме, будут иметь офицеров безопасности временно из числа сотрудников полиции охраны, патрульной полиции и других подразделений Нацполиции, которые действуют. В частности речь идет о таких областях:

  • Волынской,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • Запорожской,
  • Киевской,
  • Николаевской,
  • Ровенской,
  • Сумской,
  • Черниговской.

Обязанности и полномочия полицейских в школах

В полномочия полицейских будет входить:

  • пропускной режим (во многих школах будут устанавливать спецрамки и металлоискатели),
  • коммуникация с экстренными службами,
  • вызов полиции,
  • личное реагирование на правонарушения, их прекращение,
  • задержание правонарушителей.

"Один из важнейших моментов в работе - общение с детьми в учебном заведении, в частности об угрозе взрывоопасных и любых неизвестных предметов, с которыми ребенок может столкнуться. Полицейские будут нести службу в таком режиме временно, пока будущие офицеры Службы образовательной безопасности после объявления конкурса будут проходить отбор, обучение и подготовку", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций уточнили количество детей-беженцев из Украины, которые посещают школы в разных странах. По их данным, только половина детей-беженцев школьного возраста учится в школах, где они находятся сейчас.

МВД
школы
МОН
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Министерство обороны
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Нацполиция

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