Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Кабмин принял решение о "слиянии" крупнейших учреждений высшего образования в Украине arrow

Кабмин принял решение о "слиянии" крупнейших учреждений высшего образования в Украине

13 февраля 2024 22:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кабмин принял решение о "слиянии" крупнейших учреждений высшего образования в Украине
Заседание Кабинета Министров Украины. Фото иллюстративное: kmu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кабинет министров Украины принял "слияние" крупнейших украинских заведений высшего образования. Такое решение было принято в целях оптимизации работы этих учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Читайте также:
вузы
Учебные заведения, подлежащие слиянию. Фото: МОН

Для чего нужно слияние

"Решения о присоединении обусловлены тем, что непосредственное управление научными учреждениями является несвойственной МОН функцией", — говорится в сообщении Министерства.

Также в МОН добавили, что в непосредственном подчинении министерства должны находиться учреждения, работа которых влияет на формирование государственной политики. К примеру, Институт образовательной аналитики. Другие учреждения будут иметь больше пространства для развития науки внутри университетов.

Реорганизация будет выглядеть следующим образом:

  • Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к Харьковскому национальному университету имени Василия Каразина;
  • Институт физической оптики имени А.Г. Влоха — к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко;
  • Научно-исследовательский институт украиноведения — Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко.

Ранее мы сообщали, что в МОН разработали руководство для учителей, которое поможет говорить о войне в Украине со школьниками. Целью его является помощь в формировании гражданской позиции у учащихся и распознавании фейков и манипуляций, распространяемых врагом.

Напоминаем, что заместитель главы МОН Украины Михаил Винницкий рассказал, какие изменения рассматриваются, чтобы упростить пересечение границы студентами. Как известно, президент Владимир Зеленский дал соответствующее поручение министерству.

образование
МОН
вузы
Украина
Университет
институт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме