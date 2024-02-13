Кабмин принял решение о "слиянии" крупнейших учреждений высшего образования в Украине
Кабинет министров Украины принял "слияние" крупнейших украинских заведений высшего образования. Такое решение было принято в целях оптимизации работы этих учреждений.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Для чего нужно слияние
"Решения о присоединении обусловлены тем, что непосредственное управление научными учреждениями является несвойственной МОН функцией", — говорится в сообщении Министерства.
Также в МОН добавили, что в непосредственном подчинении министерства должны находиться учреждения, работа которых влияет на формирование государственной политики. К примеру, Институт образовательной аналитики. Другие учреждения будут иметь больше пространства для развития науки внутри университетов.
Реорганизация будет выглядеть следующим образом:
- Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к Харьковскому национальному университету имени Василия Каразина;
- Институт физической оптики имени А.Г. Влоха — к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко;
- Научно-исследовательский институт украиноведения — Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко.
Ранее мы сообщали, что в МОН разработали руководство для учителей, которое поможет говорить о войне в Украине со школьниками. Целью его является помощь в формировании гражданской позиции у учащихся и распознавании фейков и манипуляций, распространяемых врагом.
Напоминаем, что заместитель главы МОН Украины Михаил Винницкий рассказал, какие изменения рассматриваются, чтобы упростить пересечение границы студентами. Как известно, президент Владимир Зеленский дал соответствующее поручение министерству.
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