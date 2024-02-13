Кабмин принял решение о "слиянии" крупнейших учреждений высшего образования в Украине

Заседание Кабинета Министров Украины. Фото иллюстративное: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины принял "слияние" крупнейших украинских заведений высшего образования. Такое решение было принято в целях оптимизации работы этих учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Учебные заведения, подлежащие слиянию. Фото: МОН

Для чего нужно слияние

"Решения о присоединении обусловлены тем, что непосредственное управление научными учреждениями является несвойственной МОН функцией", — говорится в сообщении Министерства.

Также в МОН добавили, что в непосредственном подчинении министерства должны находиться учреждения, работа которых влияет на формирование государственной политики. К примеру, Институт образовательной аналитики. Другие учреждения будут иметь больше пространства для развития науки внутри университетов.

Реорганизация будет выглядеть следующим образом:

Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к Харьковскому национальному университету имени Василия Каразина;

Институт физической оптики имени А.Г. Влоха — к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко;

Научно-исследовательский институт украиноведения — Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко.

Ранее мы сообщали, что в МОН разработали руководство для учителей, которое поможет говорить о войне в Украине со школьниками. Целью его является помощь в формировании гражданской позиции у учащихся и распознавании фейков и манипуляций, распространяемых врагом.

Напоминаем, что заместитель главы МОН Украины Михаил Винницкий рассказал, какие изменения рассматриваются, чтобы упростить пересечение границы студентами. Как известно, президент Владимир Зеленский дал соответствующее поручение министерству.