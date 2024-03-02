Польша планирует изменить правила пребывания украинских беженцев в стране

Украинская демонстрация в Польше Фото: epoznan.pl

Польша намерена с 30 июня изменить правила пребывания украинцев на территории страны. В частности, они могут аннулировать право на легальное проживание в случае выезда в Украину на один день.

Об этом сообщает kresy.pl.

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Правила пребывания украинцев в Польше изменятся

Польша продлила пребывание украинских беженцев до 30 июня. До этого дня будут действовать предварительные условия и льготы.

В дальнейшем правила хотят изменить:

За выезд в Украину на один день — аннуляция права на легальное пребывание. Пока украинские беженцы теряют право на жительство, если выезжают из Польши на срок более 30 дней.

Помощь новоприбывшим могут отменить.

Планируется более тщательная проверка людей, имеющих задолженность по выплатам.

Чиновники считают, что необходимо усилить систему льгот для несовершеннолетних, больных и людей с инвалидностью. Предлагается изъять из закона статью о денежном довольствии на проживание и питание.

Ранее мы сообщали, что правительство Нидерландов выступило за отмену части льгот для украинских беженцев. Депутаты страны считают, что украинцы с доходами должны платить за жилье.

За два года полномасштабной войны в Польшу прибыло немало семей с детьми, но многие из них не ходят в местные школы и вообще неизвестно, как они получают образование. Поэтому власти решили контролировать этот вопрос и присоединить украинских детей к польской системе обучения.