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Польша планирует изменить правила пребывания украинских беженцев в стране

2 марта 2024 07:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польша планирует изменить правила пребывания украинских беженцев в стране
Украинская демонстрация в Польше Фото: epoznan.pl
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Польша намерена с 30 июня изменить правила пребывания украинцев на территории страны. В частности, они могут аннулировать право на легальное проживание в случае выезда в Украину на один день.

Об этом сообщает kresy.pl.

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Польша продлила пребывание украинских беженцев до 30 июня. До этого дня будут действовать предварительные условия и льготы.

В дальнейшем правила хотят изменить:

  • За выезд в Украину на один день — аннуляция права на легальное пребывание. Пока украинские беженцы теряют право на жительство, если выезжают из Польши на срок более 30 дней.
  • Помощь новоприбывшим могут отменить.
  • Планируется более тщательная проверка людей, имеющих задолженность по выплатам.
  • Чиновники считают, что необходимо усилить систему льгот для несовершеннолетних, больных и людей с инвалидностью. Предлагается изъять из закона статью о денежном довольствии на проживание и питание.

Ранее мы сообщали, что правительство Нидерландов выступило за отмену части льгот для украинских беженцев. Депутаты страны считают, что украинцы с доходами должны платить за жилье.

За два года полномасштабной войны в Польшу прибыло немало семей с детьми, но многие из них не ходят в местные школы и вообще неизвестно, как они получают образование. Поэтому власти решили контролировать этот вопрос и присоединить украинских детей к польской системе обучения.

Польша
правила
Украина
беженцы
мир

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