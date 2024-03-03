У украинских беженцев в Германии возникли проблемы с въездом в ЕС — что произошло

Беженцы в Германии. Иллюстративное фото: DW

Украинские беженцы в Германии распространили в сети сообщения, в которых они жалуются на проблемы с въездом в страны Европейского союза, в том числе в Федеральную Республику Германию. Причиной тому стало то, что в понедельник, 4 марта у украинцев, пользующихся временной защитой Германии, истекает срок действия пластикового документа с видом на жительство.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

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У украинских беженцев возникли проблемы с въездом в ЕС

Как известно, 4 марта у украинцев, живущих в Германии, истекает срок действия вида на жительство (Aufenthaltstitel). До этого руководство ФРГ продлило действие пластикового документа для украинцев на год. При этом беженцам не нужно было оформлять новую пластиковую карточку, поскольку власти Германии заявили, что старый документ будет действителен.

Однако уже с 3 марта у украинцев возникли сложности при въезде в страны ЕС. Как указывают пользователи в соцсетях, на границе у них потребовали дополнительные доказательства того, что украинцы имеют право на проживание в Германии и других государствах Евросоюза.

"Вчера знакомую в Стамбуле не пустили в самолет на Мюнхен, из-за просроченного пластика с такой бумажкой", — написала одна из пользователей.

Скриншот поста беженца

Другая беженец отметила, что в аэропорту Франкфурта немецкие таможенники требовали у нее документы о том, что вид на жительство не нуждается в обновлении.

"Здесь сотрудники вообще не в курсе, что наш ВНЖ продлен... Долго разбирались, минут 20 мариновали, но упустили", — рассказала женщина.

Она добавила, что возникли проблемы при посадке на самолет в месте отправления.

Скриншот поста беженца

По словам других пользователей, сложности возникли и при пересечении немецко-польской границы.

"Сейчас столкнулась с такой ситуацией. Еду из Польши автобусом в Германию и ЕС. На границе пропускной пункт, в автобус заходят полицейские и проверяют паспорта. У меня паспорт до 4 марта, вопросов было много, пришлось показывать даже договор на квартиру. Но пропустили, имейте в виду, проверяют все", — советует украинка.

Такая же ситуация происходит на польской границе со стороны Украины. Пограничники заявляют, что не слышали об автоматическом продлении ВНЖ.

Скриншот поста беженца

Пользователи советуют напечатать и иметь при себе приложение к Шенгенскому кодексу о границах, где указано, что пластиковый документ Aufenthaltstitel действителен до марта 2025 года.

Приложение к Шенгенскому кодексу. Фото: скриншот

Напомним, правительство Нидерландов выступило за отмену части льгот для украинских беженцев. Руководство страны убеждено, что проживающие в государстве украинцы должны самостоятельно платить за свое жилье.

Также мы писали, что Польша планирует с 30 июня поменять правила проживания украинцев в стране. Беженцам грозит аннулирование права на легальное проживание при выезде в Украину на один день.