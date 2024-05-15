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Словацькі ЗМІ встановили особу кілера, який скоїв замах на Роберта Фіцо

15 травня 2024 18:19
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Ілля Рябінін
редактор
Стало відомо ім'я потенційного підозрюваного, який стріляв у Роберта Фіцо
Словацька поліція та затриманий Юрай Чінтула. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Словацькі засоби масової інформації встановили особу кілера, який у середу, 15 травня, скоїв замах на прем'єр-міністра країни, Роберта Фіцо. За інформацією від медіа, за цим може стояти відомий у країні письменник Юрай Чінтула. 

Про це повідомляє видання Plus 7 Dni.

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Хто стріляв у Фіцо

За інформацією від словацьких медійників, головним підозрюваним виступає словацький 71-річний письменник-поет Юрай Чінтула — один із засновників літературного клубу DÚHA та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

фіцо хто стріляв
Юрай Чінтула. Джерело: Plus 7 Dni

Видання додає, що Чінтула володіє зареєстрованою рушницею, з якої він, ймовірно, і стріляв у Фіцо. Водночас словацька поліція наразі не надала офіційної інформації про нападника на прем'єр-міністра країни.

Замах на Роберта Фіцо — що відомо

З'явилися перші подробиці стану Роберта Фіцо після поранення
Затримання стрільця, який поранив Роберта Фіцо. Джерело: REUTERS/Radovan Stoklasa

Нагадаємо, Роберта Фіцо було важко поранено сьогодні, 15 травня, коли в главу словацького уряду стріляли три рази. Кулі влучили в кінцівки, груди та живіт політика.

На його офіційній Facebook-сторінці згодом повідомили, що стан політика гіршає і його терміново гелікоптером доправляють до реанімації у Банска-Бистрицю, оскільки до Братислави занадто далеко.

лікарні
стрілянина
Словаччина
Кримінал
поранення
Роберт Фіцо

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