Стало відомо ім'я потенційного підозрюваного, який стріляв у Роберта Фіцо

Словацька поліція та затриманий Юрай Чінтула. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Словацькі засоби масової інформації встановили особу кілера, який у середу, 15 травня, скоїв замах на прем'єр-міністра країни, Роберта Фіцо. За інформацією від медіа, за цим може стояти відомий у країні письменник Юрай Чінтула.

Про це повідомляє видання Plus 7 Dni.

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Хто стріляв у Фіцо

За інформацією від словацьких медійників, головним підозрюваним виступає словацький 71-річний письменник-поет Юрай Чінтула — один із засновників літературного клубу DÚHA та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

Юрай Чінтула. Джерело: Plus 7 Dni

Видання додає, що Чінтула володіє зареєстрованою рушницею, з якої він, ймовірно, і стріляв у Фіцо. Водночас словацька поліція наразі не надала офіційної інформації про нападника на прем'єр-міністра країни.

Замах на Роберта Фіцо — що відомо

Затримання стрільця, який поранив Роберта Фіцо. Джерело: REUTERS/Radovan Stoklasa

Нагадаємо, Роберта Фіцо було важко поранено сьогодні, 15 травня, коли в главу словацького уряду стріляли три рази. Кулі влучили в кінцівки, груди та живіт політика.

O momento da detenção do homem que momentos antes disparou contra o Primeiro-Ministro da Eslováquia, Robert Fico. O estado de saúde do primeiro-ministro ainda é reservado. pic.twitter.com/irMVUjOYj0 — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 15, 2024

На його офіційній Facebook-сторінці згодом повідомили, що стан політика гіршає і його терміново гелікоптером доправляють до реанімації у Банска-Бистрицю, оскільки до Братислави занадто далеко.