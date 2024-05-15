Стало известно имя потенциального подозреваемого, стрелявшего в Роберта Фицо

Словацкие СМИ установили личность киллера, совершившего покушение на Роберта Фицо
Словацкие средства массовой информации установили личность киллера, который в среду, 15 мая, своершил покушение на премьер-министра страны, Роберта Фицо. По информации от СМИ, за этим может стоять известный в стране писатель Юрай Чинтула.
Об этом сообщает издание Plus 7 Dni.
Кто стрелял в Фицо
По информации от словацких медийщиков, главным подозреваемым выступает словацкий 71-летний писатель-поэт Юрай Чинтула — один из основателей литературного клуба DÚHA и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия".
Издание добавляет, что Чинтула владеет зарегистрированным ружьем, из которого он, вероятно, и стрелял в Фицо. В то же время словацкая полиция пока не предоставила официальную информацию о нападающем на премьер-министра страны.
Покушение на Роберта Фицо — что известно
Напомним, Роберт Фицо был тяжело ранен сегодня, 15 мая, когда в главу словацкого правительства стреляли три раза. Пули попали в конечности, грудь и живот политика.
O момент da detenção do homem que moments antes disparou contra o Primeiro-Ministro da Eslováquia, Robert Fico. О присутствии сауд в primeiro-ministro ainda é reservado. pic.twitter.com/irMVUjOYj0— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 15, 2024
На его официальной Facebook-странице впоследствии сообщили, что политику становится хуже, и его срочно вертолетом везут в реанимацию в Банска-Быстрицу, поскольку до Братиславы слишком далеко.
Читайте Новини.LIVE!