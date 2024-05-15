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Словацкие СМИ установили личность киллера, совершившего покушение на Роберта Фицо

15 мая 2024 18:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стало известно имя потенциального подозреваемого, стрелявшего в Роберта Фицо
Словацкая полиция и задержанный Юрай Чинтула. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Словацкие средства массовой информации установили личность киллера, который в среду, 15 мая, своершил покушение на премьер-министра страны, Роберта Фицо. По информации от СМИ, за этим может стоять известный в стране писатель Юрай Чинтула.

Об этом сообщает издание Plus 7 Dni.

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Кто стрелял в Фицо

По информации от словацких медийщиков, главным подозреваемым выступает словацкий 71-летний писатель-поэт Юрай Чинтула — один из основателей литературного клуба DÚHA и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

фицо кто стрелял
Юрай Чинтула. Источник: Plus 7 Dni

Издание добавляет, что Чинтула владеет зарегистрированным ружьем, из которого он, вероятно, и стрелял в Фицо. В то же время словацкая полиция пока не предоставила официальную информацию о нападающем на премьер-министра страны.

Покушение на Роберта Фицо — что известно

Появились первые подробности состояния Роберта Фицо после ранения
Задержание стрелка, ранившего Роберта Фицо. Источник: REUTERS/Radovan Stoklasa

Напомним, Роберт Фицо был тяжело ранен сегодня, 15 мая, когда в главу словацкого правительства стреляли три раза. Пули попали в конечности, грудь и живот политика.

На его официальной Facebook-странице впоследствии сообщили, что политику становится хуже, и его срочно вертолетом везут в реанимацию в Банска-Быстрицу, поскольку до Братиславы слишком далеко.

больницы
стрельба
Словакия
Криминал
ранение
Роберт Фицо

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