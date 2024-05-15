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В сеть попало видео первых минут после покушения на Роберта Фицо

15 мая 2024 18:50
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Илья Рябинин
редактор
Покушение на Роберта Фицо — в сеть попал момент начала стрельбы
Телохранители Роберта Фицо вывозят его после получения ранений Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Появились кадры первых минут покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло в среду, 15 мая. Политик получил три огневых ранения.

Видео нападения на главу правительства Словакии публикуют в соцсетях.

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На опубликованном видео видно, что после пяти выстрелов Фицо медленно спустился на землю, а его личная охрана и сотрудники полиции бросились обезвреживать стрелка.

Покушение на Роберта Фицо — последняя информация

Нападение на Роберто Фицо – в каком он состоянии, все подробности
Эвакуация раненого Роберта Фицо телохранителями. Источник: REUTERS/Radovan Stoklasa

Напомним, 15 мая в словацкой Торговле на Роберта Фицо было совершено покушение, когда он общался с людьми после парламентского заседания.

Состояние здоровья политика очень тяжелое: его вертолетом транспортируют в реанимационное отделение в Банска-Быстрицу.

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Юрай Чинтула, который мог ранить Фицо. Источник: Plus 7 Dni

Впоследствии словацкие СМИ установили личность киллера: им оказался известный в стране писатель и активист и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Чинтула.

больницы
стрельба
Словакия
ранение
Роберт Фицо

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