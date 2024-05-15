Покушение на Роберта Фицо — в сеть попал момент начала стрельбы

В сеть попало видео первых минут после покушения на Роберта Фицо
Появились кадры первых минут покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло в среду, 15 мая. Политик получил три огневых ранения.
Видео нападения на главу правительства Словакии публикуют в соцсетях.
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На опубликованном видео видно, что после пяти выстрелов Фицо медленно спустился на землю, а его личная охрана и сотрудники полиции бросились обезвреживать стрелка.
Покушение на Роберта Фицо — последняя информация
Напомним, 15 мая в словацкой Торговле на Роберта Фицо было совершено покушение, когда он общался с людьми после парламентского заседания.
O момент da detenção do homem que moments antes disparou contra o Primeiro-Ministro da Eslováquia, Robert Fico. О лауреате в primeiro-ministro ainda é reservado. pic.twitter.com/irMVUjOYj0— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 15, 2024
Состояние здоровья политика очень тяжелое: его вертолетом транспортируют в реанимационное отделение в Банска-Быстрицу.
Впоследствии словацкие СМИ установили личность киллера: им оказался известный в стране писатель и активист и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Чинтула.
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