Покушение на Роберта Фицо — в сеть попал момент начала стрельбы

Телохранители Роберта Фицо вывозят его после получения ранений Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Появились кадры первых минут покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло в среду, 15 мая. Политик получил три огневых ранения.

Видео нападения на главу правительства Словакии публикуют в соцсетях.

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На опубликованном видео видно, что после пяти выстрелов Фицо медленно спустился на землю, а его личная охрана и сотрудники полиции бросились обезвреживать стрелка.

Покушение на Роберта Фицо — последняя информация

Эвакуация раненого Роберта Фицо телохранителями. Источник: REUTERS/Radovan Stoklasa

Напомним, 15 мая в словацкой Торговле на Роберта Фицо было совершено покушение, когда он общался с людьми после парламентского заседания.

O момент da detenção do homem que moments antes disparou contra o Primeiro-Ministro da Eslováquia, Robert Fico. О лауреате в primeiro-ministro ainda é reservado. pic.twitter.com/irMVUjOYj0 — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 15, 2024

Состояние здоровья политика очень тяжелое: его вертолетом транспортируют в реанимационное отделение в Банска-Быстрицу.

Юрай Чинтула, который мог ранить Фицо. Источник: Plus 7 Dni

Впоследствии словацкие СМИ установили личность киллера: им оказался известный в стране писатель и активист и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Чинтула.