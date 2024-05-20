У мужчины, стрелявшего премьер-министра Словакии, мог быть сообщник

Покушение на Фицо — в правительстве Словакии сообщили новые детали
Юрай Цинтула, стрелявший в главу правительства Словакии Роберта Фицо, мог действовать на пару с сообщником. Допускает министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.
Об этом в понедельник, 21 мая, сообщило издание "Радио Свобода".
Кто-то удалил страницу Цинтулы в Facebook
Предположения о сообщнике появились после проверки соцсетей и мессенджеров 71-летнего преступника. Известно, что его страница в Facebook была вскоре удалена, все переписки в мессенджере тоже исчезли. Поэтому, по мнению министра внутренних дел, мужчина, вероятно, действовал не сам.
"Ее (учетная запись — Ред.) удалил не он и, похоже, не его жена", — сказал Шутай-Эшток.
Глава МВД Словакии опроверг слухи, будто сообщниками Юрая могли быть мужчина и женщина, стоявшие у барьера, откуда тот стрелял.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию. Ранее в сеть попало видео первых минут после покушения на Роберта Фицо.
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