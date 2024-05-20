У мужчины, стрелявшего премьер-министра Словакии, мог быть сообщник

Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Роберта Фицо. Фото: Reuters

Юрай Цинтула, стрелявший в главу правительства Словакии Роберта Фицо, мог действовать на пару с сообщником. Допускает министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.

Об этом в понедельник, 21 мая, сообщило издание "Радио Свобода".

Читайте также:

Кто-то удалил страницу Цинтулы в Facebook

Предположения о сообщнике появились после проверки соцсетей и мессенджеров 71-летнего преступника. Известно, что его страница в Facebook была вскоре удалена, все переписки в мессенджере тоже исчезли. Поэтому, по мнению министра внутренних дел, мужчина, вероятно, действовал не сам.

"Ее (учетная запись — Ред.) удалил не он и, похоже, не его жена", — сказал Шутай-Эшток.

Глава МВД Словакии опроверг слухи, будто сообщниками Юрая могли быть мужчина и женщина, стоявшие у барьера, откуда тот стрелял.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию. Ранее в сеть попало видео первых минут после покушения на Роберта Фицо.