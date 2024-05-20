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Покушение на Фицо — в правительстве Словакии сообщили новые детали

20 мая 2024 04:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
У мужчины, стрелявшего премьер-министра Словакии, мог быть сообщник
Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Роберта Фицо. Фото: Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Юрай Цинтула, стрелявший в главу правительства Словакии Роберта Фицо, мог действовать на пару с сообщником. Допускает министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.

Об этом в понедельник, 21 мая, сообщило издание "Радио Свобода".

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Предположения о сообщнике появились после проверки соцсетей и мессенджеров 71-летнего преступника. Известно, что его страница в Facebook была вскоре удалена, все переписки в мессенджере тоже исчезли. Поэтому, по мнению министра внутренних дел, мужчина, вероятно, действовал не сам.

"Ее (учетная запись — Ред.) удалил не он и, похоже, не его жена", — сказал Шутай-Эшток.

Глава МВД Словакии опроверг слухи, будто сообщниками Юрая могли быть мужчина и женщина, стоявшие у барьера, откуда тот стрелял.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию. Ранее в сеть попало видео первых минут после покушения на Роберта Фицо.

стрельба
Словакия
покушение
расследование
Роберт Фицо

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