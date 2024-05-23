Нападение на Фицо, стрелок поясник, зачем совершил преступление

Задержание мужчины, стрелявшего в Фицо. Фото: Plus 7 dni

Словацкий политический активист Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра страны Роберта Фицо, заявил во время допроса, что не собирался убивать главу правительства. Он якобы хотел ранить Фицо, чтобы тот не смог проводить свою политику.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщило словацкое издание Pravda, ссылаясь на постановление о досудебном заключении Цинтулы.

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Из-за решения премьер-министра Словакии отменить Специальную прокуратуру и давление власти на независимые СМИ — стрелок чувствует себя бессильным и разочарованным, отмечается в документе. Также Цинтула возмущен, что Словакия не оказывает военной помощи Украине и называет нынешнюю власть страны "изменниками" Европы.

"Он (Цинтула, — Ред.) повторяет, что умеет стрелять и прицелился так, чтобы это не угрожало жизни потерпевшего. Он также был очень осторожен, чтобы случайно не подвергнуть опасности ни одного человека в толпе или охране. Он просит прощения у потерпевшего за свои действия", — говорится в постановлении.

По словам стрелка, он действовал без сообщников и собирался передать Фицо свою книгу "Послание жертвы".

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается под наблюдением медицинских работников в больнице Ф.Д. Рузвельта. Переводить главу правительства в другое медицинское учреждение пока не собираются.

Ранее в МВД Словакии заявили, что стрелявшего в главу правительства Словакии Роберта Фицо мог быть сообщник.