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Покушение на Фицо — задержанный объяснил, почему стрелял в премьера Словакии

23 мая 2024 23:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Нападение на Фицо, стрелок поясник, зачем совершил преступление
Задержание мужчины, стрелявшего в Фицо. Фото: Plus 7 dni
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Словацкий политический активист Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра страны Роберта Фицо, заявил во время допроса, что не собирался убивать главу правительства. Он якобы хотел ранить Фицо, чтобы тот не смог проводить свою политику.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщило словацкое издание Pravda, ссылаясь на постановление о досудебном заключении Цинтулы.

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Из-за решения премьер-министра Словакии отменить Специальную прокуратуру и давление власти на независимые СМИ — стрелок чувствует себя бессильным и разочарованным, отмечается в документе. Также Цинтула возмущен, что Словакия не оказывает военной помощи Украине и называет нынешнюю власть страны "изменниками" Европы.

"Он (Цинтула, — Ред.) повторяет, что умеет стрелять и прицелился так, чтобы это не угрожало жизни потерпевшего. Он также был очень осторожен, чтобы случайно не подвергнуть опасности ни одного человека в толпе или охране. Он просит прощения у потерпевшего за свои действия", — говорится в постановлении.

По словам стрелка, он действовал без сообщников и собирался передать Фицо свою книгу "Послание жертвы".

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается под наблюдением медицинских работников в больнице Ф.Д. Рузвельта. Переводить главу правительства в другое медицинское учреждение пока не собираются.

Ранее в МВД Словакии заявили, что стрелявшего в главу правительства Словакии Роберта Фицо мог быть сообщник.

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стрельба
Словакия
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политики
Роберт Фицо

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