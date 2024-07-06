Фицо вечером 4 июля похвалил Орбана за визит в Киев и Москву

Фицо впервые вышел на публику после покушения и прокомментировал визит Орбана в Киев и Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу впервые появился на публике после тяжелого ранения, полученного в результате покушения. Он похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его недавние визиты в Киев и Москву.
Об этом Фицо сказал в своей речи в пятницу.
Фицо похвалил Орбана
Фицо выступил с речью на сцене во время вечерней церемонии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия. В Словакии это государственный праздник.
Присутствующие стоя аплодировали ему, когда он прибыл в замок Девин в столице.
В своем обращении Фицо подверг критике своих либеральных политических оппонентов и похвалил Орбана за его недавние визиты в Киев и Москву.
"Я хочу выразить свое восхищение премьер-министру Венгрии за то, что он без колебаний уехал в Киев и Москву", — заявил Фицо.
Премьер-министр добавил, что если бы состояние здоровья позволяло ему уехать вместе с Орбаном, он с удовольствием сделал бы это.
Ранее мы сообщали, что Фицо заявил, что не будет втягивать страну ни в какие "военные приключения". Он сделал это заявление во время голосования на выборах в Европарламент. Свой голос Фицо отдал в больницу.
Покушение на Фицо
Напомним, 15 мая в результате стрельбы возле парламента получил ранения премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Пули попали политику в конечности, грудь и живот. После этого он перенес несколько операций.
По словам словацкого политического активиста Юрая Цинтулы, совершившего нападение на главу правительства, убивать Фицо он не планировал: хотел просто ранить, чтобы тот больше не мог внедрять свою политику.
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