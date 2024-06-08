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Ескалація відбудеться — прем'єр Словаччини Фіцо висловився про дозвіл Україні бити по території РФ

8 червня 2024 20:08
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Прем'єр Словаччини Фіцо висловився про дозвіл окремих західних країн бити їхньою зброєю по території РФ
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Роберт Фіцо
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не втягуватиме країну в жодні "військові пригоди". Він зробив цю заяву під час голосування на виборах до Європарламенту. Свій голос Фіцо віддав у лікарні.

Про це Фіцо заявив на своїй сторінці у Facebook.

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Роберт Фіцо. Фото: скриншот

Що сказав Фіцо про дозвіл бити по РФ

"Я голосував у лікарні, бо ці вибори теж важливі. Необхідно обрати депутатів Європарламенту, які підтримуватимуть мирні ініціативи, а не продовження війни.

Згода західних країн, які дали Україні використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії, є лише доказом того, що великі західні демократії хочуть не миру, а хочуть ескалації напруженості з Російською Федерацією, яка неодмінно відбудеться", — сказав Фіцо.

Далі він заявив, що як прем’єр-міністр Словацької Республіки не буде втягувати Словаччину в "подібні військові авантюри".

"В рамках наших маленьких словацьких варіантів я зроблю все, щоб мир став пріоритетнішим над війною", — додав Фіцо.

Нагадаємо, 15 травня внаслідок стрілянини біля парламенту зазнав поранень прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Кулі влучили політику в кінцівки, груди та живіт. Після цього він переніс кілька операцій.

За словами словацького політичного активіста Юрая Цинтули, який скоїв напад на голову уряду, вбивати Фіцо він не планував: хотів просто поранити, аби той більше не міг впроваджувати свою політику.

На початку червня Фіцо зробив першу заяву після нападу. Прем'єр повідомив, що прощає нападника і планує найближчим часом повернутися до роботи.

війна в Україні
зброя
Словаччина
Роберт Фіцо

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