Премьер Словакии Фицо высказался о разрешении отдельных западных стран избивать их оружием по территории РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет вовлекать страну ни в какие "военные приключения". Он сделал это заявление во время голосования на выборах в Европарламент. Свой голос Фицо отдал в больнице.

Об этом Фицо заявил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Роберт Фицо. Фото: скриншот

Что сказал Фицо о разрешении бить по РФ

"Я голосовал в больнице, потому что эти выборы тоже важны. Необходимо выбрать депутатов Европарламента, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны.

Согласие западных стран, которые дали Украине использовать западное оружие для ударов по целям на территории России, является лишь доказательством того, что великие западные демократии хотят не мира, а хотят эскалации напряженности с Российской Федерацией, которая непременно состоится", — сказал Фицо.

Далее он заявил, что как премьер-министр Словацкой Республики не будет вовлекать Словакию в "подобные военные авантюры".

"В рамках наших маленьких словацких вариантов я сделаю все, чтобы мир стал более приоритетным над войной", — добавил Фицо.

Напомним, 15 мая в результате стрельбы возле парламента получил ранения премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Пули попали политику в конечности, грудь и живот. После этого он перенес несколько операций.

По словам словацкого политического активиста Юрия Цинтулы, совершившего нападение на главу правительства, убивать Фицо он не планировал: хотел просто ранить, чтобы тот больше не мог внедрять свою политику.

В начале июня Фицо сделал первое заявление после нападения. Премьер сообщил, что прощает нападающего и планирует в ближайшее время возвратиться к работе.