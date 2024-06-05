Звернення Роберта Фіцо після замаху — що він сказав

Роберт Фіцо в момент свого відеозвернення. Фото: скриншот

Прем'єр-міністр Словаччини, Роберт Фіцо зробив першу офіційну заяву після замаху на себе у травні. Політик заявив, що не відчуває ненависті до свого потенційного кілера.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, у середу, 5 червня.

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Звернення Роберта Фіцо після замаху

У своєму відеозверненні, глава словацького уряду розповів про свою реакцію на скоєння замаху. На диво, Фіцо пробачив потенційного вбивцю.

"Для мене настав час зробити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю ніякої ненависті до невідомого, який стріляв у мене", — сказав він.

Політик також додав, що не вимагатиме відшкодування збитків, і не подасть на нападника до суду. Фіцо також зазначив, що не вважає Юрая Чінтулу божевільним-одинаком, а навпаки пов'язав його з опозицією, та заявив, що потенційний кілер — опозиціонер-активіст.

Водночас Фіцо повідомив, що повернеться до роботи вже на межі червня та липня.

Напад на Роберта Фіцо — що відомо

Нагадаємо, 15 травня у словацькому місті Гандлова на Роберта Фіцо було скоєно замах: політик отримав три вогнепальні поранення. Його негайно доправили гелікоптером до лікарні у Банска-Бистрицю.

Кілера вдалося затримати на місці: ним виявився відомий у країні письменник та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Чінтула. Він пояснив свій вчинок політичними намірами, а також виявився прихильником словацького проросійського воєнізованого угруповання Slovenskí Branci.

Операція з порятунку Фіцо тривала понад трьох годин: найважче виявилося зупинити кровотечу в черевній порожнині. За словами глави МВС Словаччини Матуша Ештока, кулі влучили у живіт, стегно та плече політика. Згодом заступник Фіцо, Томаш Тараба, повідомив, що операцію було завершено, а сам Фіцо отямився, після чого його перевели на домашнє лікування замість стаціонарного.