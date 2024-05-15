Глава МВС Словаччини заявив, що Роберта Фіцо досі оперують

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Ешток. Фото: скриншот

Пораненого прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо досі оперують хірурги лікарні у Банска-Бистриці. Стан політика продовжує залишатися важким.

Про це заявив на брифінгу міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Ешток.

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За його словами, сьогоднішній день є найстрашнішим днем у словенській демократії. Сам Роберт Фіцо досі перебуває на операційному столі, а біля хірургічного відділення у Банска-Бистриці чергують спецпідрозділи.

"Його стан вдалося стабілізувати, але операція складна. Одна з куль пройшла через живіт в стегно, інша, за нашою інформацією, застрягла в плечі", — сказав Ешток та додав, що остаточні коментарі будуть за наявністю звіту від хірургів.

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк. Джерело: скриншот

Водночас міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк зауважив, що лікарі вже три з половиною години намагаються врятувати Фіцо, але досі не можуть зупинити кровотечу в черевній порожнині.

"Будь-яку інформацію можна буде передати згодом, це дуже складний медичний стан. Це був трагічний день, який для нас означає боротьбу за життя прем'єр-міністра. Зараз важко підібрати слова, тому що Словаччина ніколи не стикалася з такою ситуацією", — резюмує глава оборонного відомства Словаччини.

Нагадаємо, Роберт Фіцо зазнав трьох вогневих поранень під час урядового засідання в Гандові 15 травня. В замаху на життя політика підозрюють 71-річного письменника-поета Юрая Чінтулу — співзасновника літературного клубу DÚHA та активіста ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".