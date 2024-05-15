Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Глава МВС Словаччини заявив, що Роберта Фіцо досі оперують arrow

Глава МВС Словаччини заявив, що Роберта Фіцо досі оперують

15 травня 2024 21:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Глава МВС Словаччини заявив, що Роберта Фіцо досі оперують
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Ешток. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Пораненого прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо досі оперують хірурги лікарні у Банска-Бистриці. Стан політика продовжує залишатися важким. 

Про це заявив на брифінгу міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Ешток

Читайте також:

Роберта Фіцо продовжують оперувати

За його словами, сьогоднішній день є найстрашнішим днем у словенській демократії. Сам Роберт Фіцо досі перебуває на операційному столі, а біля хірургічного відділення у Банска-Бистриці чергують спецпідрозділи.

"Його стан вдалося стабілізувати, але операція складна. Одна з куль пройшла через живіт в стегно, інша, за нашою інформацією, застрягла в плечі", — сказав Ешток та додав, що остаточні коментарі будуть за наявністю звіту від хірургів.

фіцо у лікарні
Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк. Джерело: скриншот

Водночас міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк зауважив, що лікарі вже три з половиною години намагаються врятувати Фіцо, але досі не можуть зупинити кровотечу в черевній порожнині.

"Будь-яку інформацію можна буде передати згодом, це дуже складний медичний стан. Це був трагічний день, який для нас означає боротьбу за життя прем'єр-міністра. Зараз важко підібрати слова, тому що Словаччина ніколи не стикалася з такою ситуацією", — резюмує глава оборонного відомства Словаччини.

Нагадаємо, Роберт Фіцо зазнав трьох вогневих поранень під час урядового засідання в Гандові 15 травня. В замаху на життя політика підозрюють 71-річного письменника-поета Юрая Чінтулу —  співзасновника літературного клубу DÚHA та активіста ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

стрілянина
Словаччина
операція
політики
лікарі
поранення
Роберт Фіцо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників