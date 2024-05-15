Глава МВД Словакии заявил, что Роберта Фицо до сих пор оперируют
Раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо до сих пор оперируют хирурги больницы в Банско-Быстрице. Состояние политика продолжает остается тяжелым.
Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Словакии Матуш Эшток.
Роберта Фицо продолжают оперировать
По его словам, сегодняшний день — самый страшный день в словенской демократии. Сам Роберт Фицо до сих пор находится на операционном столе, а возле хирургического отделения в Банске-Быстрице дежурят спецподразделения.
"Его состояние удалось стабилизировать, но операция сложная. Один из шаров прошел через живот в бедро, другой, по нашей информации, застрял в плече", — сказал Эшток, и добавил, что окончательные комментарии будут по наличию отчета от хирургов.
В то же время министр обороны Словакии Роберт Калиняк отметил, что врачи уже три с половиной часа пытаются спасти Фицо, но до сих пор не могут остановить кровотечение в брюшной полости.
"Любую информацию можно будет передать впоследствии, это очень сложное медицинское состояние. Это был трагический день, который для нас означает борьбу за жизнь премьер-министра. Сейчас трудно подобрать слова, потому что Словакия никогда не сталкивалась с такой ситуацией", - резюмирует глава оборонного ведомства Словакии.
Напомним, Роберт Фицо получил три огневых ранения во время правительственного заседания в Гандове 15 мая. В покушении на жизнь политика подозревается 71-летний писатель-поэт Юрай Чинтула — со-основатель литературного клуба DÚHA и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия".
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