Прем'єра Словаччини Фіцо перевели на лікування вдома, — Reuters

Роберта Фіцо виписали з лікарні — де надалі лікуватимуть політика
Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у четвер, 30 травня, виписали з лікарні. За словами медиків, його стан здоров'я покращується, і він розпочав процес реабілітації, який завершить вдома.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Де тепер лікуватимуть Фіцо
Як стало відомо, Фіцо лежав у хірургічному відділенні лікарні Банської Бистриці, де він одужував після поранень, проте у четвер його перевели на домашнє лікування у Братиславу, до резиденції політика. За словами директорки лікарні, Міріам Лапунікової, його стан здоров'я дозволяє йому продовжити лікування вдома.
Замах на Роберта Фіцо — що відомо
Нагадаємо, 15 травня у словацькому місті Гандлова на Роберта Фіцо було скоєно замах: політик отримав три вогнепальні поранення. Його негайно доправили гелікоптером до лікарні у Банска-Бистрицю.
Самого кілера вдалося затримати на місці: ним виявився відомий у країні письменник та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Чінтула. Він пояснив свій вчинок політичними намірами, а також виявився прихильником словацького проросійського воєнізованого угруповання Slovenskí Branci.
Операція з порятунку Фіцо тривала понад трьох годин: найважче виявилося зупинити кровотечу в черевній порожнині. За словами глави МВС Словаччини, Матуша Ештока, кулі влучили у живіт, стегно та плече політика. Згодом заступник Фіцо, Томаш Тараба, повідомив, що операцію було завершено, а сам Фіцо отямився.
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