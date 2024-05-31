Премьера Словакии Фицо перевели на лечение дома, — Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 30 мая, был выписан из больницы. По словам медиков, его состояние здоровья улучшается, и он начал процесс реабилитации, который завершит дома.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также:

Где теперь будут лечить Фицо

Как стало известно, Фицо лежал в хирургическом отделении больницы Банска-Быстрицы, где он поправился после ранений, однако в четверг его перевели на домашнее лечение в Братиславу, в резиденцию политика. По словам директора больницы, Мириам Лапуниковой, его состояние здоровья позволяет ему продолжить лечение на дому.

Покушение на Роберта Фицо — что известно

Эвакуация раненого Роберта Фицо телохранителями. Источник: REUTERS/Radovan Stoklasa

Напомним, 15 мая в словацком городе Гандлова на Роберта Фицо было совершено покушение: политик получил три огнестрельных ранения. Его немедленно доставили вертолетом в больницу в Банска-Быстрицу.

Врачи транспортируют Роберта Фицо до вертолета. Источник: агентство REUTERS

Самого киллера удалось задержать на месте: им оказался известный в стране писатель и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Чинтула. Он объяснил свой поступок политическими намерениями, а также оказался сторонником словацкой пророссийской военизированной группировки Slovenskí Branci.

Юрай Чинтула на мероприятии Slovenski Branci. Источник: Twiiter Саболча Паньи

Операция по спасению Фицо длилась более трех часов: тяжелее всего оказалось остановить кровотечение в брюшной полости. По словам главы МВД Словакии Матуша Эштока, пули попали в живот, бедро и плечо политика. Спустя время заместитель Фицо Томаш Тараба сообщил, что операция была завершена, а сам Фицо очнулся.