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Затриманий письменник Чінтула пояснив мотиви замаху на Роберта Фіцо

15 травня 2024 22:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Замах на Роберта Фіцо — Юрай Чінтула розповів про свої мотиви
Юрай Чінтула. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Затриманий словацький письменник Юрай Чінтула, якого підозрюють у замаху на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, розповів свої наміри скоєння злочину. За його словами, він зробив це з політичних причин.

Відео допиту Чінтули у поліції поширюють словацькі ЗМІ.

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Хто такий Юрай Чінтула

роберт фіцо вбивця
Юрай Чінтула на заході Slovenskí Branci. Джерело: Twiiter Саболча Паньї 

Більш детальну інформацію про затриманого надав угорський журналіст-розслідувач Саболча Паньї. За його словами, крім письменницької діяльності та членстві у партії "Прогресивна Словаччина", Чінтула міг бути пов'язаний із словенською проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci — незареєстрованим парамілітарним угрупованням, яке діє у Словаччині з 2012 року.

Затриманий письменник Чінтула пояснив мотиви замаху на Роберта Фіцо - фото 2
Юрай Чінтула на заході Slovenskí Branci. Джерело: Twiiter Саболча Паньї 

Паньї зауважив, що організація співпрацювала зі словацьким відділенням російського байкерського клубу "Нічні вовки", а її членів тренували колишні російські спецпризначенці.

Що кажуть в Україні

Проте, як заявив в етері телемарафону глава української делеагції в ПАРЄ, нардеп Єгор Чернєв, замах на життя Фіцо мав більше внутрішнє питання для Словаччини, ніж зовнішнє.

"У Словаччині все одно є дуже велика опозиція, яка має інші погляди на розвиток їхньої країни. Я думаю, що все ж таки це питання більш пов’язане з якимось внутрішніми проблемами, ніж з позицією щодо України. Я б не висував якихось версій, бо це мають робити правоохоронні органи Словаччини", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапили кадри перших хвилин замаху на Роберта Фіцо, в результаті чого політик отримав три вогневі поранення. 

Увага! Відео містить шокуючі кадри 18+

Водночас за інформацією від міністра оборони Словаччини Роберта Калиняка, та міністра внутрішніх справ країни Матуша Ештока, главу словацького уряду оперують вже третю годину, і зараз не можуть зупинити кровотечу в черевній порожнині.

поліція
Словаччина
замах
розслідування
лікарі
Росія
поранення
Роберт Фіцо

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