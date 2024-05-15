Покушение на Роберта Фицо - Юрай Чинтула рассказал о своих мотивах

Юрай Чинтула. Фото: скриншот

Задержанный словацкий писатель Юрай Чинтула, подозреваемый в покушении на премьер-министра страны Роберта Фицо, рассказал свои намерения совершения преступления. По его словам, он сделал это по политическим причинам.

Видео допроса Чинтулы в полиции распространяют словацкие СМИ.

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Юрай Чинтула на мероприятии Slovenski Branci. Источник: Twiiter Саболча Паньи

Более подробную информацию о задержанном предоставил венгерский журналист-расследователь Саболча Паньи. По его словам, кроме писательской деятельности и членства в партии "Прогрессивная Словакия", Чинтула мог быть связан со словенской пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci — незарегистрированной парамилитарной группировкой, действующей в Словакии с 2012 года.

Юрай Чинтула на мероприятии Slovenski Branci. Источник: Twiiter Саболча Паньи

Паньи отметил, что организация сотрудничала со словацким отделением российского байкерского клуба "Ночные волки", а ее члены тренировали бывшие российские спецназовцы.

Что говорят в Украине

Однако, как заявил в эфире телемарафона глава украинской делеакции в ПАСЕ, нардеп Егор Чернев, покушение на жизнь Фицо имело больше внутренний вопрос для Словакии, чем внешний.

"В Словакии все равно есть очень большая оппозиция, которая имеет другие взгляды на развитие их страны. Я думаю, что все же этот вопрос более связан с какими-то внутренними проблемами, чем с позицией по отношению к Украине. Я бы не выдвигал каких-либо версий, потому что это должны делать правоохранительные органы Словакии", — отметил он.

Напомним, ранее в сеть попали кадры первых минут покушения на Роберта Фицо, в результате чего политик получил три огневых ранения.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры 18+

В то же время, по информации от министра обороны Словакии Роберта Калиняка и министра внутренних дел страны Матуша Эштока, главу словацкого правительства оперируют уже третий час, и до сих пор не могут остановить кровотечение в брюшной полости.