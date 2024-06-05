Обращение Роберта Фицо после покушения – что он сказал

Роберт Фицо в момент своего видеообращения. Фото: скриншот

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал первое официальное заявление после покушения на себя в мае. Политик заявил, что не чувствует ненависти к своему потенциальному киллеру.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, в среду, 5 июня.

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Обращение Роберта Фицо после покушения

В своем видеообращении глава словацкого правительства рассказал о своей реакции на совершение покушения. Удивительно, Фицо простил потенциального убийцу.

"Для меня пора сделать первый шаг, и это прощение. Я не чувствую никакой ненависти к неизвестному, который стрелял в меня", — сказал он.

Политик также добавил, что не потребует возмещения ущерба, и не подаст на нападающего в суд. Фицо также отметил, что не считает Юрая Чинтулу сумасшедшим-одиночкой, а наоборот связал его с оппозицией и заявил, что потенциальный киллер — оппозиционер-активист.

В то же время Фицо сообщил, что вернется к работе уже на рубеже июня и июля.

Нападение на Роберта Фицо — что известно

Напомним, 15 мая в словацком городе Гандлова на Роберта Фицо было совершено покушение: политик получил три огнестрельных ранения. Его немедленно доставили вертолетом в больницу в Банска-Быстрицу.

Киллера удалось задержать на месте: им оказался известный в стране писатель и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Чинтула. Он объяснил свой поступок политическими намерениями, а также оказался сторонником словацкой пророссийской военизированной группировки Slovenskí Branci.

Операция по спасению Фицо длилась более трех часов: тяжелее всего оказалось остановить кровотечение в брюшной полости. По словам главы МВД Словакии Матуша Эштока, пули попали в живот, бедро и плечо политика. Впоследствии заместитель Фицо, Томаш Тараба, сообщил, что операция была завершена, а сам Фицо пришел в себя, после чего его перевели на домашнее лечение вместо стационарного.