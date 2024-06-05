Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Премьер Словакии Фицо сделал первое заявление после покушения — что сказал политик arrow

Премьер Словакии Фицо сделал первое заявление после покушения — что сказал политик

5 июня 2024 19:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Обращение Роберта Фицо после покушения – что он сказал
Роберт Фицо в момент своего видеообращения. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал первое официальное заявление после покушения на себя в мае. Политик заявил, что не чувствует ненависти к своему потенциальному киллеру.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, в среду, 5 июня.

Читайте также:

Обращение Роберта Фицо после покушения

В своем видеообращении глава словацкого правительства рассказал о своей реакции на совершение покушения. Удивительно, Фицо простил потенциального убийцу.

"Для меня пора сделать первый шаг, и это прощение. Я не чувствую никакой ненависти к неизвестному, который стрелял в меня", — сказал он.

Политик также добавил, что не потребует возмещения ущерба, и не подаст на нападающего в суд. Фицо также отметил, что не считает Юрая Чинтулу сумасшедшим-одиночкой, а наоборот связал его с оппозицией и заявил, что потенциальный киллер — оппозиционер-активист.

В то же время Фицо сообщил, что вернется к работе уже на рубеже июня и июля.

Нападение на Роберта Фицо — что известно

Напомним, 15 мая в словацком городе Гандлова на Роберта Фицо было совершено покушение: политик получил три огнестрельных ранения. Его немедленно доставили вертолетом в больницу в Банска-Быстрицу.

Киллера удалось задержать на месте: им оказался известный в стране писатель и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Чинтула. Он объяснил свой поступок политическими намерениями, а также оказался сторонником словацкой пророссийской военизированной группировки Slovenskí Branci.

Операция по спасению Фицо длилась более трех часов: тяжелее всего оказалось остановить кровотечение в брюшной полости. По словам главы МВД Словакии Матуша Эштока, пули попали в живот, бедро и плечо политика. Впоследствии заместитель Фицо, Томаш Тараба, сообщил, что операция была завершена, а сам Фицо пришел в себя, после чего его перевели на домашнее лечение вместо стационарного.

Роберт Фицо
суд
покушение
убийство
нападение
полиция
Словакия
правительство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня