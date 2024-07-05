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Після візиту до Києва Орбан прибув до Москви

5 липня 2024 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Орбан прибув з візитом до Москви
Термінова новина
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув з візитом до Москви. Очікується, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомив прессекретар угорського прем'єра Берталан Хавасі у п'ятницю, 5 липня, передає 444.hu.

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За словами Хавасі, Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Він проведе зустріч з диктатором РФ Путіним. 

РосЗМІ повідомили, що борт з Угорщини приземлився в аеропорту "Внуково".

Шлях літака, яким летів Віктор Орбан до Москви
Шлях літака, яким летів Орбан. Фото: росЗМІ 

Нагадаємо, 2 липня з неочікуваним візитом до Києва прибув угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан. Це була його перша поїздка до України за останні 12 років. На своїй офіційній сторінці у Facebook політик відмітив, що до Києва його привела мета угорського головування, тобто сприяння вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом.

Під час свого візиту він заявив, що припинення вогню прискорить темп переговорів з Росією. Україна відхилила пропозицію Орбана. В ОП підкреслили, що це не перший випадок, коли інша країна намагається змусити Україну прийняти такий формат мирного процесу.

Також у Києві Орбан зазначив, що буде допомагати Україні, і сказав, що Будапешт дуже цінує українців.

росія володимир путін росіяни Угорщина Віктор Орбан

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