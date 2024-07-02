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Орбан заявив, що припинення вогню прискорить темп переговорів з РФ

2 липня 2024 14:03
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Припинення вогню прискорить темп переговорів з Росією — Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Золтан Фішер
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 2 липня, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що припинення вогню прискорить темп переговорів з Росією.

Про це угорський прем'єр заявив під час спільного брифінгу із Президентом Володимиром Зеленським.

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Припинення вогню прискорить темп переговорів

Орбан наголосив, що попросив Зеленського подумати про те, чи можна "зробити перерву" і припинити вогонь

"Війна, в якій ви зараз живите, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана Президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів пану Президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім почати перемовини" — заявив він.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан вперше прибув до України з початку повномасштабного вторгнення. Він зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що плани поїздки Орбана до України склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України.

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